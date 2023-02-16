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10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, kimlere ödenecek? AFAD'dan 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri açıklaması

16.02.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. AFAD'dan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da da hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen depremzedelere ilişkin yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, kimlere ödenecek? İşte, AFAD'dan 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri açıklamasının detayları...

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı mı, kimlere ödenecek? AFAD'dan 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri açıklaması

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması AFAD tarafından yapıldı. 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen depremzedelere ilişkin yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı. İşte 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri ile ilgili yapılan açıklama...

10 BİN TL DEPREM YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

10 bin TL deprem yardımı ödemelerine ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemeleri başlamıştır."

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