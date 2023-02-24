10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 bin TL deprem yardımı sorgulama ekranı AFAD, e-Devlet...

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından depremzedelere 10 bin TL yardım parası verileceği açıklandı. Hane balı verilecek olan yardımın nasıl alınacağı ve hesaplara ne zaman yatacağı araştırılıyor. Peki 10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 10 bin TL deprem yardımı sorgulama ekranı AFAD, e-Devlet...

10 BİN TL DEPREM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

10 bin TL deprem yardımından yararlanabilmek için başvuru şartı aranmıyor. Hasar tespitinin ardından hesaplara 10 bin TL yatacak. Yardım paraları yatmaya başladı. 10 bin TL deprem yardımı, konutlar yıkık, acil yıkılacak, ağır-orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere verilecek.

10 bin TL deprem yardımı banka hesabına yatarsa SMS ile bilgilendirme yapılacak. Ayrıca deprem yardımı e-Devlet üzerinden de sorgulanabilir. Bunun için e-Devlet'in, 'Hane Başı Destek Ödeme Sonucu Sorgulama' sayfasına girmek gerekiyor.

E-DEVLET 10 BİN TL DEPREM YARDIMI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

10 BİN TL DEPREM YARDIMI HANGİ BANKAYA YATACAK?

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ziraat Bankası hesabı olmayanlar ödemelerini TC kimlik numaralarına göre alacak.



