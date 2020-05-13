10 bin TL destek kredisini siz de alabilirsiniz! Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor...

Ziraat Bankası, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adı altında, aylık hane geliri 5 bin TL ve daha az olan bireysel müşterilerine kredi fırsatı sunar. Başvurunuz olumlu sonuçlanırsa; 10 bin TL'ye kadar, 6 ayı geri ödemesiz olacak şekilde 36 ay vadeli kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Cumhurbaşkanlığının da talimatıyla temel ihtiyaç kredisi adı altında kredi imkanı sunan kamu bankaları, düşük faiz ve uzun vade süreleriyle vatandaşlara yardımcı oluyor. Bu kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın destek kredilerine birlikte göz atalım.

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU

Vakıfbank, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adı altında orta ve dar gelirli müşterilerine finansman desteği sağlar. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında yer alan bu kredi; 10 bin TL'ye kadar, 6 ayı geri ödemesiz ve 36 ay vadelidir. Faiz oranı %0.49 olan krediler, aylık eşit taksitler halinde ödenir. Vakıfbank destek kredisine başvurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Bölüm sonundaki bağlantıya tıklayarak başvuru ekranına erişim sağlayabilirsiniz.

Kimlik numaranızı ve cep telefonu numaranızı yazdıktan sonra DEVAM ET butonuna tıklayın. Cep telefonunuza tek kullanımlık SMS kodu gelecektir.

SMS kodunu girdikten sonra gelir ve çalışma bilgilerinizi ilgili yerlere yazın. Bu aşamadan sonra başvurunuz değerlendirilmeye alınır.

Vakıfbank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU

Halkbank; vatandaşların sağlık, gıda, kira ve fatura ödeme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adı altında finansman sağlıyor. Bu destek kredisinden faydalanmak isteyen müşterilerin; aylık 5 bin TL veya daha az gelirli, asgari ücret çalışanı, emekli ya da serbest meslek mensubu olmaları gerekir. Halkbank destek kredisi; diğer kamu bankalarında olduğu gibi 10 bin TL'ye kadar, %0.49 faizli, 6 ayı geri ödemesiz ve 36 ay vadeli kredi fırsatı sunar. Halkbank ihtiyaç kredisine başvurmak için birkaç farklı seçenek vardır: