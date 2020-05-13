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10 bin TL destek kredisini siz de alabilirsiniz! Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs, ekonomiye verdiği büyük zarar yüzünden bankaları harekete geçirdi. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında bankalar peş peşe destek paketlerini açıkladı. Bu paketlerden birisi de salgının ekonomik hasarından etkilenen vatandaşlara verilen temel ihtiyaç kredisi oldu. Peki, bu krediye nasıl başvurulur, kimler krediden faydalanabilir? İşte destek kredisi hakkında tüm merak edilenler...

10 bin TL destek kredisini siz de alabilirsiniz! Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor...

Cumhurbaşkanlığının da talimatıyla temel ihtiyaç kredisi adı altında kredi imkanı sunan kamu bankaları, düşük faiz ve uzun vade süreleriyle vatandaşlara yardımcı oluyor. Bu kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın destek kredilerine birlikte göz atalım.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adı altında, aylık hane geliri 5 bin TL ve daha az olan bireysel müşterilerine kredi fırsatı sunar. Başvurunuz olumlu sonuçlanırsa; 10 bin TL'ye kadar, 6 ayı geri ödemesiz olacak şekilde 36 ay vadeli kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Bölüm sonundaki bağlantıya tıklayarak başvuru ekranına erişim sağlayın.
Kimlik ve iletişim bilgilerinizi yazıp talep ettiğiniz tutarı belirleyin. Daha sonra size uygun olan taksit ödeme gününü belirleyip GÖNDER butonuna tıklayın.
Telefonunuza gelen SMS kodunuzu doğrulattıktan sonra başvurunuz iletilecektir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU

Vakıfbank, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adı altında orta ve dar gelirli müşterilerine finansman desteği sağlar. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında yer alan bu kredi; 10 bin TL'ye kadar, 6 ayı geri ödemesiz ve 36 ay vadelidir. Faiz oranı %0.49 olan krediler, aylık eşit taksitler halinde ödenir. Vakıfbank destek kredisine başvurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Bölüm sonundaki bağlantıya tıklayarak başvuru ekranına erişim sağlayabilirsiniz.
Kimlik numaranızı ve cep telefonu numaranızı yazdıktan sonra DEVAM ET butonuna tıklayın. Cep telefonunuza tek kullanımlık SMS kodu gelecektir.
SMS kodunu girdikten sonra gelir ve çalışma bilgilerinizi ilgili yerlere yazın. Bu aşamadan sonra başvurunuz değerlendirilmeye alınır.
Vakıfbank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU

Halkbank; vatandaşların sağlık, gıda, kira ve fatura ödeme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adı altında finansman sağlıyor. Bu destek kredisinden faydalanmak isteyen müşterilerin; aylık 5 bin TL veya daha az gelirli, asgari ücret çalışanı, emekli ya da serbest meslek mensubu olmaları gerekir. Halkbank destek kredisi; diğer kamu bankalarında olduğu gibi 10 bin TL'ye kadar, %0.49 faizli, 6 ayı geri ödemesiz ve 36 ay vadeli kredi fırsatı sunar. Halkbank ihtiyaç kredisine başvurmak için birkaç farklı seçenek vardır:

Halkbank diyalog numarası olan 0850 222 0 400'ü arayarak başvuru yapabilirsiniz.

Halkbank mobil şube ile, Başvurular > Kredi Başvurusu > Kredi Türü > Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü:Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuru yapabilirsiniz.

İnternet şubeden başvuru yapmak isterseniz öncelikle bölüm sonundaki bağlantıya tıklayarak başvuru ekranına erişim sağlayın.

Başvuru ekranına kimlik bilgilerinizi ve cep telefon numaranızı girip DEVAM deyin.

Telefonunuza gelen SMS kodunu girdikten sonra; e-mailinizi, gelir bilgilerinizi ve adresinizi ekleyip Başvuruyu Tamamla butonuna tıklayın.
Tüm aşamaları eksiksiz tamamladıysanız kredi başvurunuz değerlendirilmeye alınır.

Halkbank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için [TIKLAYINIZ]https://www.halkbank.com.tr/21544-bireysel_temel_ihtiyac_destek_kredisi)


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
40 gün oldu 3 bankayada basvuralı ama hala cevap vermedıler.Virüs bitince cevap verecekler herhalde....
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