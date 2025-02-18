'10 bin TL ilave zam...' AK Partili isimden çok konuşulacak asgari ücret yorumu! 'İlk anda mutluluk yaşarız ama...'

Yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasının ardından asgari ücret zammı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk artış sonrası çok sayıda yorum gelirken AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan da dikkat çeken bir yorum geldi.

ASGARİ ÜCRET YORUMU

Elitaş asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücret görüşmeleri yılda bir kere yapılıyor. 22 bin 104 liralık asgari ücret 2025’in sonuna kadar devam edecek. Emeklilerle ilgili kanundaki düzenleme çerçevesinde devam edecek. Baskılar sonucunda bir şey yaptığınız takdirde cebimize giren parayı artırmasına rağmen refah seviyemizi hızlı bir şekilde aşağı düşürür" dedi.

Elitaş devamında "Enflasyonun kontrol edilebilir seviyeye gelmesiyle birlikte bu iyileştirmeler de refahın kalıcı olmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

"10 BİN LİRA İLAVE ZAM YAPTIĞINIZDA BUNUN 3 BİN LİRASINI HARCAYAYIM, 7 BİN LİRASIYLA TASARRUF EDEYİM DEMEZ"

Öte yandan Elitaş "Diyelim ki; 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira ilave zam yaptığınızda bunun 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez. 10 bin lira ve daha fazla olsa onların tamamını, 15 bin lira da gelse bunu eskiden kalmış, eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gideceğinden dolayı mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru ve refah seviyesini ilk anda, belki ilk aldığımız anda bir mutluluk yaşarız ama ondan sonraki gelecek süreçlerde mutsuzluk" şeklinde konuştu.