FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru şartları ve geri ödeme koşulları

10 bin TL'lik ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru şartları ve geri ödeme koşulları

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2020 10:54 | Son Güncelleme

Koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı alınan önemler kapsamında Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank ihtiyaç sahiplerine 10 bin TL'lik bir kredi paketi sağlayacak. Peki Temel İhtiyaç desteği adı verilen 10 bin TL'lik kredinin başvuru şartları ile geri ödeme koşulları nedir?

10 bin TL'lik ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru şartları ve geri ödeme koşulları

Koronavirüs ile ekonomik mücadelenin bir parçası olarak yeni bir adım atıldı ve kamu bankaları iş birliği ile Temel İhtiyaç Desteği açıklandı. Ekonomik sıkıntılarla mücadele için kamu bankaları ihtiyaç sahiplerine maksimum 10 bin TL kredi verecek. Peki Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın vereceği 10 bin TL'lik krediye kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvurulur? Kredinin geri ödeme koşuılları nasıl? İşte 10 bin TL'Lik kredi ile ilgili detaylar...

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ NEDİR?

Orta ve düşük gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi ödemelerinin karşılanabilmesi için geliştirişmiş bir kredi uygulamasıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aylık hane halkı geliri 5000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar.

GERİ ÖDEMELER NASIL?

  • 10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL
  • 7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL
  • 5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL ALINACAK?

Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
İhtiyaç sahiplerine devletten müjde!İhtiyaç sahiplerine devletten müjde!
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 bin tl kredi, temel ihtiyaç desteği, başvuru şartları, geri ödeme koşulları,

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Bakan Albayrak açıkladı: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Kredi kartı kullananlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlenecek kadınlara devletten destek! Maaşın tam 24 katı...

Evlenecek kadınlara devletten destek! Maaşın tam 24 katı...

İhtiyaç sahiplerine devletten müjde! Aylık 914 TL maaş

İhtiyaç sahiplerine devletten müjde!

62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek

62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek

Çalışan anneye erken emeklilik müjdesi! 6 yıl erken emeklilik...

Çalışan anneye erken emeklilik müjdesi! 6 yıl erken emeklilik...

İhracat şubat ayında yüzde 2,3 arttı

Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Koronavirüs salgını limona olan talebi arttırdı! Açıklama geldi: Yeteri kadar ürün var

Talep arttı, açıklama geldi:Yeteri kadar ürün var

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.