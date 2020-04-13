10 bin TL’lik temel ihtiyaç kredisi ödemeleri başladı

Üç kamu bankası hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan ailelere 6 ay ödemesiz kredi desteği başlatmıştı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan destek kredileri temel ihtiyaçların uygun şartlarda finanse edilebilmesi amacıyla, 10 bin TL'ye kadar 36 aya kadar vadeyle sağlanacağı duyuruldu.
Başvuruna sahipleri internet üzerinden TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, kredi miktarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı gibi bilgilerini verdikten sonra başvurularına geri dönüş almaya başladı.
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurular bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya SMS yoluyla yapılabilir.
ZİRAAT BANKASI’INA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
HALK BANKASI’NA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
VAKINBANK'A BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
Vakıf Bank’a SMS yoluyla da başvurabilirsiniz. “DESTEK TCKN HANEGELIRI” yazıp 5724’e SMS atarak da başvuru gerçekleştirebilirsiniz.
İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve alt gelir grubundaki diğer bireyler yararlanacak.
Faizi yüzde 0,49 olan ihtiyaç kredisinin geri ödemeleri de kredinin alınmasından 6 ay sonra başlayacak. 30 ay devam edecek kredide 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin olmak üzere 3 seçenek bulunuyor. Hepsinin vade süresi 30 ay.
Bankalar başvurulara geri dönmeye başladı ve bazı vatandaşlar başvurdukları kredinin parasını çektiler. Ödemeler ATM’lerden yapılıyor. Paranın alınması için banka şubesine gidilmesi gerekmiyor.
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