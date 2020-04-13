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10 bin TL’lik temel ihtiyaç kredisi ödemeleri başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 11:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bankaların başlattığı bireysel ihtiyaç destek kredisinde ödemeler başladı.

10 bin TL’lik temel ihtiyaç kredisi ödemeleri başladı

Üç kamu bankası hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan ailelere 6 ay ödemesiz kredi desteği başlatmıştı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan destek kredileri temel ihtiyaçların uygun şartlarda finanse edilebilmesi amacıyla, 10 bin TL'ye kadar 36 aya kadar vadeyle sağlanacağı duyuruldu.

Başvuruna sahipleri internet üzerinden TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, kredi miktarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı gibi bilgilerini verdikten sonra başvurularına geri dönüş almaya başladı.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ’NE NASIL BAŞVURULUR?

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurular bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya SMS yoluyla yapılabilir.

ZİRAAT BANKASI’INA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

HALK BANKASI’NA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

VAKINBANK'A BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Vakıf Bank’a SMS yoluyla da başvurabilirsiniz. “DESTEK TCKN HANEGELIRI” yazıp 5724’e SMS atarak da başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

10 BİN TL KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve alt gelir grubundaki diğer bireyler yararlanacak.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Faizi yüzde 0,49 olan ihtiyaç kredisinin geri ödemeleri de kredinin alınmasından 6 ay sonra başlayacak. 30 ay devam edecek kredide 10 bin, 7 bin 500 ve 5 bin olmak üzere 3 seçenek bulunuyor. Hepsinin vade süresi 30 ay.

  • 10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL
  • 7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL
  • 5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL

ÖDEMELER NASIL ALINIYOR?

Bankalar başvurulara geri dönmeye başladı ve bazı vatandaşlar başvurdukları kredinin parasını çektiler. Ödemeler ATM’lerden yapılıyor. Paranın alınması için banka şubesine gidilmesi gerekmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs salgını, temel ihtiyaç kredisi,

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