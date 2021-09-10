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10 Eylül Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altında yükseliş!

10.09.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde hep düşüş eğilimi içerisinde olan gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları, 10 Eylül 2021 Cuma gününe yükselişle başladı. Uzun süredir 500 TL barajına yaklaşamayan gram altın, son günlerdeki en yüksek seviyesine ulaştı.

Yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarına paralel olarak işlemlerini sürdüren altın fiyatları, 10 Eylül Cuma günü değer kazandı. Haftanın son işlem gününde ons altının bin 797 dolara düşmesiyle beraber iç piyasadaki altın fiyatları da bu oranlarda tekrardan şekillendi. İşte 10 Eylül Cuma günü gram, çeyrek, yarım altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATLARI

Uzun zamandır 500 Türk lirası barajını geçemeyen gram altın 10 Eylül 2021 Cuma günü 488 Türk lirasından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 800 TL’nin üzerindeki konumunu yeniden koruyarak 806 TL’de konumlandı. Çeyrek altın 793 TL’den geri alınıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Bin 589 TL’den alınan yarım altın, bin 616 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son zamanlardaki artışlarla beraber hem 3 bin TL barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 3 bin 156 Türk lirasından alınırken 3 bin 213 Türk lirasından da satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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