10 gün sonra 30 bin... Sonra 40 bin TL olur mu? Emekliler dikkat! Bankaların promosyon yarışında Mart ayı bekleniyor

Maaş promosyonları yükseldi, bankalar emekliler için harekete geçti. Bazı bankalarda emekli maaş promosyonu 27 bin TL'yi bulurken; önümüzdeki günlerde promosyonların 30 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Peki emeklilerin maaş promosyonu ne kadar? 27 bin TL maaş promosyonu almak için şartlar ne? Emekli maaş promosyonu 40 bin TL olur mu?

EMEKLİ MAAŞLARI 4 KATEGORİDE

Bankalar, promosyon tutarlarını 10 bin TL'nin altı, 10 bin TL ile 14 bin 999 TL'nin altı, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL'nin altı, 20 bin TL ve üzeri olmak üzere 4 maaş dilimine göre belirliyor.

BANKALARIN EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Ödenen promosyon miktarları ise 5 bin TL'den başlarken, bazı bankalarda 27 bin TL'ye kadar çıkıyor.

27 BİN TL MAAŞ PROMOSYONU ALMA ŞARTI NEDİR?

Emekli promosyonunun 27 bin TL'ye ulaşabilmesi için emeklinin, söz konusu bankada 36 ay kalma sözü vermesi gerekiyor. Ayrıca da en az iki otomatik ödeme talimatının verilmesi ve kredi kartına başvurulması da şart.

"PROMOSYON İÇİN MART AYINI BEKLEYİN"

Maaş promosyon başvurusu için mart aynının beklenmesi gerektiğini tavsiye eden Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Mart ayında SGK ile bankalar yeni bir sözleşme imzalayabilir. Bugün 27 bin TL'ye ulaşan rakamlar 30 bin liraları geçebilir." dedi.

40 BİN TL OLUR MU?

Hatta 40 bin TL söylentilerinin olduğuna da değinen Erdem, "O rekabet bu da oluşturabilir" diye konuştu.

Mart ayı geldiğinde, bankayla önceden yaptığı anlaşması devam eden emekliler ne yapacak? Süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyen emeklinin promosyon iadesi nasıl hesaplanacak? sorularına da yanıt veren Erdem, şu ifadeleri kullandı;

"Burada tüketici, cayma hakkını kullanarak sözleşmesini sona erdiriyor. Aldığı promosyonu 36'ya bölüyor ve kalan ayla çarpıyor. 2 yıl önce 12 bin TL'lik bir promosyon almışsanız kalan bir yılı yani 4 bin TL'yi iade ediyorsunuz ve yeni promosyona başvuruyorsunuz. İsterseniz aynı bankaya isterseniz başka bir bankaya."