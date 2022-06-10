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10 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Haziran 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

10.06.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Haziran 2022 Cuma, yani haftanın beşinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen yatırımcı ve vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor.. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 10 Haziran 2022 Cuma gününün altın bilezik fiyatları haberimizde...

10 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Haziran 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!

10 Haziran Cuma günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı düğün sezonunun gelmesi nedeniyle çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 10 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum..

10 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

10 Haziran Cuma günü 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 945,80 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 10 Haziran 2022 itibariyle 923,30 TL alış ve 942,48 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 745,14 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 731,18 TL alış ve 731,32 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 677,63 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 555,89 TL alış ve 677,37 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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