ALTIN FİYATLARI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR! 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 10 Haziran 2022 Cuma

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Haziran Cuma günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 10 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Haziran 2022 Cuma gününün güncel fiyatları haberimizde...
Altın fiyatları 10 Haziran Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.019,79 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.021,37 lira satış fiyatı 1.021,57 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.764,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.643,00 TL satış fiyatı 6.745,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.395,00 TL'den yapan yarım altın, 3.321,00 TL alış 3.385,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1..697,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Haziran itibariyle 1.664,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.693,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.680,00 TL
Tam altın fiyatı: 6.762,00 TL
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