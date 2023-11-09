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10 Kasım'da bankalar açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma bankalar yarım gün mü, saat kaça kadar açık?

09.11.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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10 Kasım’ın bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü için tüm Türkiye'de anma törenleri düzenlenecek. Vatandaşlar 10 Kasım’a az bir zaman kala araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, 10 Kasım'da bankalar açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma bankalar yarım gün mü, saat kaça kadar açık?

10 Kasım'da bankalar açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma bankalar yarım gün mü, saat kaça kadar açık?

10 Kasım'ın bankaların tatil olup olmadığı araştırılıyor. 10 Kasım tarihinde her sene ülkenin dört bir yanında Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü bu sene cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor.

10 KASIM’DA BANKALAR AÇIK MI?

10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple bankalar açık olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.

10-kasım-bankalar-açık-mı

İŞTE RESMİ TATİL OLAN GÜNLER

1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır :
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
Dini bayramlar şunlardır :

  1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
  2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
    C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.
    D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.
    Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
    Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
    Canlı Borsa


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