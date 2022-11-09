10 Kasım’da bankalar tatil mi? Yarın bankalar açık mı, kaçta açılıyor? 10 Kasım banka çalışma saatleri

10 Kasım Perşembe günü banka çalışma saatleri araştırılıyor. Yarın bankaların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Yarın anma törenleri düzenlenecek. Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Kasım resmi tatiller arasında bulunmuyor.

10 KASIM’DA BANKALAR TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatil olmadığı için bankalar normal saatlerinde çalışmaya devam edecekler. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları da güncel saatlerinde hizmet vermeye devam edecekler.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Halkbank Çalışma Saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

