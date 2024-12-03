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10 lira kıyafeti duyan koştu! Bakmadan, denemeden ne buldularsa aldılar: İzdiham bile onları durduramadı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.12.2024 08:48
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Yeni açılan işletmelerin müşterileri için yaptığı kampanyalar zaman zaman yoğunluklara neden olabiliyor. Bunun son örneği Bayburt'ta yaşandı. Açılışa özel 10 liradan başlayan fiyatları duyan vatandaşlar saatlerce sıra bekledi. İzdiham yüzünden kimisi bakmadan kimisi denemeden kıyafetleri aldı. Ortaya çıkan görüntüler ise dikkat çekti.

10 lira kıyafeti duyan koştu! Bakmadan, denemeden ne buldularsa aldılar: İzdiham bile onları durduramadı

Bayburt'ta kadın giyim üzerine yeni açılan bir mağazada indirimli fiyatlar yoğunluğa neden oldu, 10 liradan başlayan fiyatları duyan vatandaşlar mağaza içerisinde kuyruklar oluştururken, müşteriler aldıklarının fiyatını ödeyebilmek için kasa önünde dakikalarca beklediler.

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KIYAFETLER 10 LİRADAN SATILDI

Bayburt'un Velişaban Mahallesi'nde hizmete giren kadın giyim mağazasında işletme sahipleri açılışa özel kampanya düzenleyerek, kıyafetleri 10 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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İZDİHAM ÇIKTI

Sabahın erken saatlerinde mağazaya gelen ve kapıların açılmasını beklemeye başlayan vatandaşlar, mağazanın önünde kalabalık oluşturdu. Kapıların açılmasıyla başlayan alışveriş yarışı adeta izdihama dönüştü, vatandaşlar ucuz kıyafetleri kimseye kaptırmamak için hem zamanla, hem de birbirleriyle yarıştılar. İndirimli fiyatlarla satışa sunulan kıyafetleri ise kimisi hiç denemeden, kimisi de fiyatına bakmadan aldığı gibi koluna yığdı, kasa önünde ödeme yapmak için sıraya girdi.

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KALABALIKTAN ŞİKAYET ETTİLER

Sabahın erken saatlerinde alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Derya Polat isimli vatandaş, "Bayburt'ta yeni açılan bir mağazada, açılışa özel 10 liradan başlayan fiyatlarla ürünler satılıyor. Biz de sabahtan geldik, alışverişimizi yaptık hala daha yapmaya devam ediyoruz. Ürünler çok fazla, çok güzeller. Çok yoğun bir kalabalık var. Ben sabah 09.00'da geldim, o saatten beri buradayım. Kalabalık çok fazla bu yüzden ürünlere çok çabuk ulaşamıyoruz" diyerek konuştu.

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SAATLERCE USANMADAN BEKLEDİLER

Uygun fiyatlarla ürün alabilmek için 3-4 saattir alışveriş yapan, kuyrukta bekleyen bir diğer müşteri Asude Aydın ise, "Alışveriş yapmaya geldim, çok ciddi bir yoğunluk var. İnşallah paramızı ödeyip, kıyafetlerimizi alıp çıkacağız. Saat 13.00'ten beri buradayım. Yoğunluktan dolayı bayağı bir bekledik. Çok güzel ürünler var inşallah alıp çıkarız. Bayağı bir yoğunluk var o yüzden 3-4 saattir buradayız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
indirim kıyafet
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