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10 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Mart 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

10.03.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Mart 2022 Perşembe Dolar kuru haftanın dördüncü günü döviz alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle dolardaki sakin seyir bozuldu. Bu kapsamda 10 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Mart 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte son rakamlar...

10 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Mart 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

10 Mart Perşembe dolar kuru ve piyasalarda son durum merak konusu oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrası alınan yaptırım kararları, hem küresel ekonomiye hem de döviz kurlarına yansıyor. Vatandaşlar 10 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 10 Mart 2022 Perşembe Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

10 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 14, 51 seviyesinden güne başladı. 10 Şubat Perşembe gününün güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

dolar

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün Euro ise 15,86'da yer aldı.

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Uzmanlar, konuya ilişkin yapıkları açıklamalarda Rusya-Ukrayna savaşının güvenli liman varlıklara talebi desteklemeye devam ettiğini belirterek, son 14 yılın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları başta olmak üzere yükseliş eğilimini sürdüren emtia fiyatlarının da tedirginliği artırdığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Rusya Ukrayna
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