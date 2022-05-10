10 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Mayıs 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

10 Mayıs Salı "22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü.. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 10 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

10 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

10 Mayıs günü yani haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 834,96 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 10 Mayıs 2022 itibariyle 833,29 TL alış ve 840,01 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 656,47 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 660,40 TL alış ve 660,56 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 602,36 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise 503,81 TL alış ve 605,44 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 903,49 TL

Gram altın satış: 903,64 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.957,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.027,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.983,00TL

Yarım altın satış: 3.025,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.492,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.512,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.955,00 TL

Tam altın satış: 6.025,00 TL

