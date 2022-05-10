FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 10 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Mayıs 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

10 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Mayıs 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

10.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları, 10 Mayıs 2022 Salı günü, vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 9 Mayıs 2022 Salı altın bilezik fiyatları...

10 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Mayıs 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

10 Mayıs Salı "22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü.. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 10 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

10 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

10 Mayıs günü yani haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 834,96 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 10 Mayıs 2022 itibariyle 833,29 TL alış ve 840,01 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 656,47 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 660,40 TL alış ve 660,56 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 602,36 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise 503,81 TL alış ve 605,44 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

728xauto (79)

Kredi Hesaplama

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 903,49 TL

Gram altın satış: 903,64 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.957,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.027,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.983,00TL

Yarım altın satış: 3.025,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.492,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.512,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.955,00 TL

Tam altın satış: 6.025,00 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gıda fiyatları artınca sahtecilik de arttı! Gıda fiyatları artınca sahtecilik de arttı!
Altın fiyatını etkileyecek! Bu haftaki gelişmelere dikkat!Altın fiyatını etkileyecek! Bu haftaki gelişmelere dikkat!
Bitcoin ve kripto paralar için kritik uyarı!Bitcoin ve kripto paralar için kritik uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

Erdoğan'ın konut kredisi açıklamasının ardından fırsatçılar ev fiyatlarını yükseltti

Erdoğan'ın konut kredisi açıklamasının ardından fırsatçılar ev fiyatlarını yükseltti

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Beyaz altın' mesaisi başladı!

'Beyaz altın' mesaisi başladı!

Beklenen haber geldi! Yüzde 70 düştü

Beklenen haber geldi! Yüzde 70 düştü

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kafa karışıklığı bitmiyor! Sağlığa zararlı mı, faydalı mı?

Kafa karışıklığı bitmiyor! Sağlığa zararlı mı, faydalı mı?

Hamile kalmayı kolaylaştıracak cinsel ilişki pozisyonu var mı?

Hamile kalmayı kolaylaştıracak cinsel ilişki pozisyonu var mı?

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.