10 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 10 Mayıs 2022 piyasalarda son durum

Dolar ve Euro'da son durum 10 Mayıs Saslı günü de yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Doların geçtiğimiz hafta başlayan küresel yükselişi Pazartesi günü de sürdü. Peki 10 Mayıs Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

9 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 15,0998 TL 'den yapan Dolar/TL kuru, bugün 15,2165 TL alış fiyatı, 15,2279 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Dolar/TL en son kur korumalı mevduatın da açıklandığı 20 Aralık 2021'de bu seviyeye yükselmişti. Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlarında 11 Mart'ta da 14,99 seviyesini test etmişti.

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,0929 TL'den yapan Euro/TL ise 16,1110 TL seviyelerinde hareket ediyor.

