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10 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 10 Mayıs 2022 piyasalarda son durum

10.05.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Mayıs Salı günü Dolar ve Euro'da son durum vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün, Dolar endeksi 20 senenin zirvesine yükselirken, Aralık ayından bu zamana kadar ilk defa 15 TL'yi aştı. Peki 10 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 10 Mayıs 2022 güncel dolar kuru!

10 Mayıs dolar ne kadar, kaç TL? Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? 10 Mayıs 2022 piyasalarda son durum

Dolar ve Euro'da son durum 10 Mayıs Saslı günü de yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Doların geçtiğimiz hafta başlayan küresel yükselişi Pazartesi günü de sürdü. Peki 10 Mayıs Dolar/TL düştü mü, yükseldi mi? Euro ne kadar? Euro kaç TL? Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

9 MAYIS DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 15,0998 TL 'den yapan Dolar/TL kuru, bugün 15,2165 TL alış fiyatı, 15,2279 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Dolar/TL en son kur korumalı mevduatın da açıklandığı 20 Aralık 2021'de bu seviyeye yükselmişti. Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlarında 11 Mart'ta da 14,99 seviyesini test etmişti.

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,0929 TL'den yapan Euro/TL ise 16,1110 TL seviyelerinde hareket ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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