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A101'e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu
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A101'e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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29 Ekim Perşembe a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! a101 katalog bu hafta televizyondan küçük ev aletlerine, balıkçılık ekipmanlarından ev tekstiline cazip fırsatlarla dolu. a101 bu hafta hangi indirimleri sunuyor? a101 market ve a101 online avantajlarını kaçırmamak için en güncel a101 katalog listesini hemen inceleyin!

29 Ekim Perşembe günü A101’e onlarca fırsat geliyor! Elektronikte Philips ve Nordmende 4K TV’ler, beyaz eşyada SEG buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi öne çıkıyor. Mutfakta Karaca tencere seti, hava fritözü ve Kiwi çay makinesi; outdoor tarafında ise oltalar, kamışlar ile kamp ocakları yer alıyor. Ayrıca Volta elektrikli motorlu bisiklet ve çocuk ATV’si, giyim, oyuncak ve düzenleyici ev ürünleri de raflarda!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 1

A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 2

Nordmende 65" Q65NM1105 4K whale QLED TV 27,499 TL

A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 3

  • Fobem 55" FM55EW9000QF 4K ultra HD Android whaleos 10 QLED TV 22,999 TL
  • Philips 55PUS7000/62 55" 4K UHD LED Dolby Atmos smart TV 28,999 TL
  • Philips 50PUS7000/62 50" 4K UHD LED Dolby Atmos smart TV 22,999 TL

A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 4

  • iFFALCON 65" U65A 4K UHD smart Google TV 33,999 TL
  • iFFALCON 55" U65A UHD smart Google TV 21,999 TL
  • iFFALCON 32" S55A FHD QLED TV 10,499 TL

SEG BM 4015O D bulaşık makinesi 14,999 TL

A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 5

  • SEG CMI 90101SO D çamaşır makinesi 18,999 TL
  • SEG NFK4270SOD / NFK42720S1D No-Frost buzdolabı 28,999 TL

A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 6

  • Onvo OVTST06 tost makinesi 2,999 TL
  • Pierre Cardin elektrikli çelik çay makinesi 1,699 TL
  • English Home DGR 3001 doğrayıcı 1,299 TL
  • Altus narenciye sıkacağı 999 TL

Volta VKX3 elektrikli çocuk cross motosiklet 24,990 TL

A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 7

  • Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 22,990 TL
  • Volta VMPI 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL

Aorcamp CK-505 çantalı portatif ocak 1,299 TL

A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 8

  • Aorcamp gaz kartuşu 450 g 279 TL
  • Aorcamp siboplu kartuş ocak + kartuş seti 230 g 529 TL
  • Aorcamp çakmaklı kartuş pürmüz seti 227 g 469 TL
  • Panther PT-8433 USB şarjlı el feneri 149 TL
  • Panther PT-5088 LED'li kafa lambası 109 TL

Olta kamışı 1,369 TL

A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 9

  • Olta seti 549 TL
  • Olta makinesi 1,449 TL
  • Taşımalı kutulu 5 bölmeli olta seti 749 TL
  • Olta ucu ışığı 75 TL
  • Silikon sahte kurt 10'lu 69,50 TL

Hisarcevher Lavilla tencere seti 1,199 TL

A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 10

  • Hisarcevher tava ve sahan set 879 TL
  • LAV Valeria rimli meşrubat bardağı 3'lü 229 TL
  • Kristal kaşık 12'li / çay tabağı 6'lı 59,50 TL
  • 3 bölmeli oval çerezlik 119 TL

Erkek ekose pijama takımı 499 TL

A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 11

  • Kalpli kadın pijama takımı 499 TL
  • Erkek büyük beden oduncu gömlek 499 TL
  • Erkek fermuarlı ceket 499 TL
  • Erkek bambu boxer 119 TL
  • Bolero kadın bambu slip 2'li 149 TL

Oyuncak sürpriz yumurta 145 TL

A101 e elektrikli bisiklet​ geliyor! 29 Ekim 2026 A101 Kataloğu 12

  • Oyuncak Toy Story figürleri 349 TL
  • MGS sesli çılgın araçlar otomobil / jip 249 TL
  • Oyuncak 3D Steam matkaplı çiftlik yapma 599 TL
  • MGS oyuncak oyun otobüsleri 549 TL
  • Ahşap maket boyama 169 TL

Bu içerik 23 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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