10 Nisan sayısal loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto sonuçları Millipiyangoonline'da

Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen Çılgın Sayısal Loto 10 Nisan çekilişi heyecanla bekleniyor. Sayısal Loto’nun devreden büyük ikramiye tutarı 10 Nisan'da 137.594.177 TL oldu. 21:30'da gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto şanslı numaraları, çekilişin hemen ardından millipiyangoonline adresi üzerinden paylaşılacak. İşte, 10 Nisan Sayısal Loto çekilişi detayları...

10 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşecek olan 10 Nisan çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.