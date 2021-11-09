10 sene çalışmak yetiyor! Erken emeklilik imkanı

Emeklilik hesaplaması yapılırken, sigorta başlangıç yılına, doğum tarihine ve primlere bakılmaktadır. Bağlı olunan sigorta kolu da emeklilikte son derece önemlidir. Bu hesaplamalarda bazı ayrıntılar bulunuyor. Örneğin memurlar 10 yıl çalışma süresini doldurduktan sonra kalan zamanı isteğe bağlı olarak tamamlayıp yaş şartıyla emekli olabilir.

KALAN SÜRE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE DOLDURULUYOR

Memurlar 10 sene çalışarak emekli olabilme imkanına sahip. Şöyle ki 2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlamış olanlar için çalışmadan emekli olma imkânı bulunuyor. Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, isterlerse istifa edip başka işte çalışmadan kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile doldurabiliyor. Yani isteğe bağlı sigortada memurlar için bir istisna sağlanıyor. 4C'li memurlar 10 yılı tamamlayıp isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında süreyi tamamladıktan sonra Emekli Sandığı emeklisi olabiliyorlar.

10 YILLIK SÜREDE FİİLEN ÇALIŞILMIŞ OLMALI

10 yıl çalışıp emeklilik imkanından faydalanmak isteyen memurlardan aranan şart ise şöyle: Buradaki 10 yıllık sürenin fiilen çalışılan süre olması gerekiyor. Yani Fiili Hizmet Zammı, aylıksız izinler, askerlik gibi sürelerin dahil edilmemiş olması gerekiyor.

MEMURLUKTAN ATILANLAR BU DURUMDAN FAYDALANAMAZ

Memurluktan atılanlar ve memur olmak için gerekli şartları kaybedenler bu uygulamadan yararlanamıyor. Dışarıdan prim ödeyerek, çalışmadan devlet memuru şartlarıyla emekli olmak isteyenlerin ödedikleri kesenekler emekli ikramiyesi hesabından sayılmıyor. Emekli ikramiyesi, istifa etmeden önceki çalıştığı süreye göre hesaplanıyor.

Bu arada isteğe bağlı sigortaya geçen memurlar primlerini 6 aydan fazla süre ile aksatırlarsa haklarını kaybediyorlar. Bu 6 aylık süre peş peşe ya da aralıkla da olsa sayılıyor.

ERKEN EMEKLİLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

*En az 10 yıl memur olarak çalışanlar.

*1 Ekim 2008 öncesinde memur olanlar yani 5534 sayılı yasaya tabi olanlar.

Sosyal güvenlik kuruluşlarının birinden emekli aylığı bağlanmamış olanlar.

Sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tâbi çalışmayanlar.

Görevlerinden istifa ederek ayrılanlar.

10 YIL ÇALIŞIP ERKEN EMEKLİLİKTEN KİMLER YARARLANAMAZ?