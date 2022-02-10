10 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Şubat 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

10 Şubat Perşembe günü altın bilezik fiyatları Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinden etkilenecek. Gözler yapılacak açıklamaya çevrilirken yatırım yapmak isteyen vatandaşların altına ilgisinin artması dolayısıyla altın bilezik fiyatlarına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Birçok vatandaş "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak için internet arama motorlarında haftanın dördüncü gününde de araştırma yapıyor. Şubat ayının ilk haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. Peki 10 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

10 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Dün 22 ayar altın bileziğin alış fiyatı 720,79 Türk Lirası olurken, satış fiyatı 747,24 TL olmuştu. Piyasalar bugün saat 9.30'da açılacak. Altın ve altın bilezik fiyatlarının güncel alım ve satış fiyatı böylelikle netlik kazanmış olacak. Fiyatlar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 581,20 TL, satış fiyatı 581,12 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 433,33 Türk Lirası, 520,81 Türk Lirası oldu.

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