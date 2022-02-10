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  4. 10 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 10 Şubat 2022 Perşembe

10 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 10 Şubat 2022 Perşembe

10.02.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları kripto paralardaki toparlanma sürecinin sürmesi sebebiyle birçok kişitarafından merak ediliyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkezli JP Morgan Bankası, Bitcoin için adil değeri cari piyasa fiyatının yüzde 12 altı olarak tespit etti. Bitcoin'in hareketlerini Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi diğer coinler takip ediyor. İşte 10 Şubat 2022 Perşembe kripto paralarda son durum...

10 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 10 Şubat 2022 Perşembe

10 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler kripto para alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kripto paralardaki toparlanma sürecinin sürüyor olması da bunda büyük bir etken. Dün, Amerika Birleşik Devletleri Merkezli JP Morgan Bankası, Bitcoin için adil değeri cari piyasa fiyatının yüzde 12 altı olarak tespit etti. Bitcoin'in durumu; Ethereum, XRP gibi diğer kripto paralarına da yön veriyor. Peki 10 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 10 Şubat Perşembe Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 10 Şubat Perşembe günü yüzde 1,36 değer kaybetti.

Bitcoin'in TL bazındaki değeri 593.693,13 Türk Lirası oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 10 Şubat Perşembe sabahı yüzde 2,04 değer kaybederek 43.088,01 Türk Lirasını gördü.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, son yaşanan düşüş ile en çok değer kaybeden kriptolardan olsa da ara ara sert yükselişler görüldü. Dogecoin 10 Şubat Perşembe günü yüzde 0,83 değer kaybıyla 2,14 Türk Lirası oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

10 Şubat sabah saatlerinde Ripple (XRP) yüzde 3.01'lik değer kaybı yaşadı. Ripple'ın 10 Şubat Perşembe günü dolar bazında alış ve satış değeri 0,85 dolar oldu. Ripple'ın TL değerindeki fiyatı 11.72
Türk Lirası oldu.


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