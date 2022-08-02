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'10 TL madeni para olacak, 500 liralık banknot basılacak' iddiası olay yarattı! Bakan Nebati'den açıklama geldi

02.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek enflasyon nedeniyle 10 TL'nin madeni para olacağı, 500 ve 1000 TL’lik banknotlar basılacağı iddiaları gündem yarattı. Kâğıt ve madeni paraları basma maliyeti nedeniyle hükümetin böyle bir karar aldığı konulurken, söz konusu iddialarla ilgili açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla gündem yaratan konuya açıklık getirdi.

'10 TL madeni para olacak, 500 liralık banknot basılacak' iddiası olay yarattı! Bakan Nebati'den açıklama geldi

'10 TL madeni para olacak, 500 ve 1000 TL’lik banknotlar basılacak' iddiası gündem yarattı. Dün kamuoyunda geniş yankı bulan iddialar, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. Hükümetin kâğıt ve madeni paraları basma maliyeti nedeniyle böyle bir karar aldığı konuşulurken, paraların kalıplarının bile hazır olduğu öne sürüldü.

10 TL MADENİ PARA MI OLACAK?

Cumhuriyet'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Bir ekmeğin 4-5 liraya satıldığı ülkemizde 1.5-10 ve 25 kuruşların tedavülden kalkması gerekiyor. MB bu paraların tedavülden kalkması, yeni 500 ve 1000 liralık kâğıt banknotların basılması, 2.5 lira, 5 lira ve 10 liranın demir para olması için çalışmalar yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN NEBATİ'DEN 'BANKNOT BASILACAK' İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Bakan Nebati'ye 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılması için hazırlık yapıldığı yönündeki iddialar soruldu.

''HİÇBİR ŞEKİLDE BU YÖNDE BİR ÇALIŞMA DA İHTİYAÇ DA YOK''

Nebati iddialar için "Yanlış bilgi" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.

Şu an tedavüldeki en büyük banknot 200 lira

200

Merkez Bankası sadece imzaları değiştirilmiş olan, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 lira banknotları 27 Nisan 2022'den itibaren tedavüle verme kararı almıştı

10


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