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10 yıl çalışana 350 bin TL! 67 bin liralık fark ortaya çıktı: Kıdem ve ihbar tazminatında Temmuz tarifesi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.07.2024 11:36
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Kıdem tazminatı tavan ücreti Temmuz 2024’te yükseldi. Çalışanlar kıdem tazminatı ile ihbat tazminatı ücretlerini de merak ederken detaylar ortaya çıktı. İhbarda parasal tavan olmamasına karşın süre sınırı bulunuyor. Memur zammı oranında artan kıdem tazminatı tavanı ise 10 yıl çalışan bir kişi için net 350 bin TL’ye yaklaştı.

10 yıl çalışana 350 bin TL! 67 bin liralık fark ortaya çıktı: Kıdem ve ihbar tazminatında Temmuz tarifesi

Çalışanların güvencesi niteliğindeki kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Tazminatın alt limiti asgari ücret belirliyor.

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Asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yüzde 49’luk artışla brüt 20 bin 2 liraya yükselmişti. Yani en düşük tazminatta bu tutar baz alınıyor. Bu yıl temmuzda geçtiğimiz yıldaki gibi ara zam yapılmadı. Dolayısıyla yıl sonuna kadar en düşük tutar hesabında bu brüt ücret baz alınacak.

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KIDEM TAVANI 41 BİN 828 LİRA OLDU

Posta Gazetesi’nin haberine göre, kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor. Böylece 1 Ocak-1 Temmuz 2024 tarihlerinde geçerli olan tazminat tavanı da 35 bin 58 liraya yükselmişti. Temmuz ayından geçerli olmak üzere memura yapılan yüzde 19.31’lik zamla birlikte yeni maaş tavanı 41 bin 828 liraya çıktı.

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İHBAR, BRÜT MAAŞA GÖRE HESAPLANIYOR

İhbar tazminatında ise tavan sınırı bulunmuyor. Brüt maaş ne kadarsa ona göre hesaplanıyor. Burada önemli olan ihbar süresi. 10 yıl çalışması olan kişiye 56 gün üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. İşe girdiği günden itibaren 6 ay geçmemiş olan işçiye 2 haftalık, 6 ay-1.5 yıl arası çalışanlara 4 haftalık, 1.5-3 yıl arası çalışanlara 6 haftalık, 3 yılın üzerinde çalışanlara 8 haftalık ihbar ödeniyor.

10 YIL ÇALIŞANA NET 350 BİN TL’YE YAKIN TAZMİNAT

1 Temmuz’dan önce 50 bin lira brüt ücreti olup da 10 yıllık çalışma süresi dolanlar kendi isteği dışında işten çıkarılırsa vergiler dahil net 348 bin 115 lira kıdem tazminatı alacaktı. Bu kişinin 56 günlük ihbar tazminatı hakkı ise 78 bin 624 lira olacaktı. Böylece damga verileri düşüldükten sonra cebe girecek net tutar 426 bin 740 liraya ulaşacaktı.

Şimdi aynı kişiye 415 bin 450 lirası kıdem tazminatı, 78 bin 625 lirası ihbar tazminatı olmak üzere net 494 bin 75 lira ödenecek. Yani 1 ay sonra tazminatını alan için fark 67 bin lirayı aşıyor.

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HAKLI SEBEPLE AYRILAN DA KIDEM TAZMİNATI ALIR

Yıllardır aynı işyerinde çalışanlar ayrılmak istediklerinde kıdemini yakmak istemiyor. Fakat istifayla kıdem alınabiliyor. Emekli olanlar, yaş dışında emeklilik hakkı elde edenler, askere gidenler, iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonlandıranlar, haklı sebeplerle istifa edenler kıdem tazminatını alabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
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