100 bin adet enginarı soyarak satıyorlar

Koçarlı'da manavlık yapan ve geçiminin büyük bir kısmını ise soyarak sattığı enginarla sağlayan evli ve 3 çocuk babası Kadir Tuğan, ailesi ve birlikte çalıştığı Süleyman Yalçın ile günde 2 bin, 6 ay süren sezonda ise 100 bin adet enginar soyuyor. Dakikada iki enginar soyan Tuğan, soyduğu enginarları tuzlu ve limon tuzu ile yapılan suda bekletiyor. Tuğan, üreticiden tanesini 1 liradan aldığı enginarın soyum işlemi tamamlanıp yemek yapmaya hazır hale getirip, büyüklüğüne göre 3 veya 4 adedini 10 liradan satıyor. Pazarlarda kendi imkanlarıyla satış yapmanın dışında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi birçok şehre aldığı siparişleri kargo ile gönderiyor. Tuğan, evinin merdiven boşluğunda eşi Tecriye Tuğan ve çocuklarının da yardımıyla her gün ara vermeden siparişe göre enginar soyarak hazır hale getiriyor.

DAKİKADA İKİ ENGİNAR SOYUYOR

Kadir Tuğan, "Günlük soyacağımız enginarı üreticilerden temin ediyoruz. Soyarak hazır hale getirdiğimiz enginarları gerek ilçe pazarları gerekse sipariş üzerine birçok ile yolluyorum. Günlük siparişe göre değişen iş yoğunluğu oluyor. 2 bin sipariş varsa iki kişiyle gün boyu tamamlıyoruz. İstanbul ve Ankara enginarı çok tüketiyor bu iki ile daha çok ağırlıklı yolluyoruz. Enginarın tarlada ilk toplanmaya başlanmasından bitinceye kadar olan sürede yaklaşık 100 bin enginar soyumu yapıyoruz. Enginar soyma işi ise büyüklüğü ve ufaklığına göre değişir. Normalde usta bir kişi dakikada iki enginar soyması gerekiyor. bunu yapabiliyorsa başarılıdır" dedi.