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100 bin lira harcadı! Koronavirüse karşı yaptırdığı cam kabinler vatandaşların ilgisini çekiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.11.2020 10:45 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir kafe işletmecisinin 100 bin lira harcayarak koronavirüse karşı yaptırdığı cam kabinler vatandaşların ilgisini çekiyor.

100 bin lira harcadı! Koronavirüse karşı yaptırdığı cam kabinler vatandaşların ilgisini çekiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sivas’ta bir kafe işletmecisi koronavirüse karşı aldığı önlem ise görenlerin dikkatini çekiyor. Kent merkezi Karşıyaka mahallesinde kafe işleten Nail Doğan, yaklaşık 100 bin lira harcayarak müşterilerinin birbiriyle temasını azaltmayı başardı. Masa ve sandalyelerin üzerini cam kabinlerle kapatan Doğan, bu sayede müşteriler arasındaki sosyal mesafeyi sağlayabiliyor. Sosyal mesafeli bu kafe vatandaşlar tarafından oldukça rağbet görüyor.

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'HEM VİRÜSTEN HEM SOĞUKTAN KORUYOR'

İşletme sahibi Nail Doğan, cam kabinlerin hem virüsten hem de soğuktan koruduğunu ifade ederek, “Ülkemizde korona virüs işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Kapalı alanımız vardı buraya insanlar hastalık nedeniyle girmek istemiyordu. Bizde böyle bir loca yapalım dedik, kafamda böyle bir fikir çıkardım, sobalar kurdum. Bizim için insan sağlığı önemli bizde loca yaptık içerilerine sobaları kurduk talep çok bizde memnunuz şuan da. Buranın maliyeti bana yaklaşık 100 Bin lira oldu. Hastalık herkesi etkiledi bende mecbur bu çareyi buldum parası önemli değil önemli olan insanların sağlığı. Burada masalar ayrı ayrı kimse kimseyle temas kurmuyor, hijyenik bir ortam memleketimiz soğuk bir memleket içeriye sobalar kurduk tertemiz oturuyor insanlar, kestanesini kavuruyor, patatesini közlüyor rahatlar yani. Hem virüsten hem soğuktan koruyor. Biz dükkanımızı 12 ay değil 5 ay çalıştırabiliyorduk burası duruyordu” dedi.

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