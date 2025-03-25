FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu! Uzman isimden kredi kullanmak isteyenlere dikkat çekici uyarı 'Erteleyin çünkü...'

100 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu! Uzman isimden kredi kullanmak isteyenlere dikkat çekici uyarı 'Erteleyin çünkü...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.03.2025 09:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayı itibarıyla bankaların ihtiyaç kredilerindeki faiz oranları güncellenmeye başladı. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar faiz oranlarını araştırmaya devam ederken aynı zamanda kredi faizlerinde indirim olup olmayacağı da merak ediliyor. İhtiyaç kredileri ile ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş yanıtladı. İşte detaylar...

100 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu! Uzman isimden kredi kullanmak isteyenlere dikkat çekici uyarı 'Erteleyin çünkü...'

Bankaların ihtiyaç kredi faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Örnek olarak 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin faiz oranı 36 ayda yüzde 2,99'a inerken; 24 ve 18 ay vadeler için faiz oranı yüzde 3.17 oluyor.

iStock-903663312 (1)

100 bin liranın vadesine göre ödemeleri şu şekilde:

  • 18 ay vade yüzde 3,17 faiz oranı ile 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 7.977,22 TL, toplam geri ödeme 144.089,96 TL
  • 24 ay vade yüzde 3,17 faiz oranı ile 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 6.640,19 TL, toplam geri ödeme 159.864,56 TL
  • 36 ay vade yüzde 2,99 faiz oranı ile 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 5.206,23 TL, toplam geri ödeme 187.999,28 TL

iStock-949716906

Milliyet'e ihtiyaç kredileri için açıklamada bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, faiz ve enflasyonda düşüş trendinin yakalandığının altını çizerek, "Bankalar nispeten daha yüksek faizle topladıkları kısa vadeli mevduatları uzun vadeli yüksek faizli kredi olarak kullandırmaktalar" sözlerini kullandı.

iStock-513223014

Mevduat faizlerini yukarıda tutarak mevduat/kredi dengesini koruduklarını ifade eden Kurtuluş cümlelerine şu şekilde devam etti:

"Bu durumda gerekirse kısa vadede oranları ihtiyaç durumuna göre de yüksek tutabiliyorlar. Dolayısıyla bugün olduğu gibi kısa vadeli kredilerde daha yüksek faiz oranı, uzun vadeli kredilerde daha düşük faiz oranı ile karşılaşıyoruz. Faiz indirimi beklentisi piyasalarda hakim olduğu müddetçe de bu tablo bir süre daha karşımıza aynı şekilde çıkmaya devam edecektir"

iStock-998178306

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Piyasaların faiz indirimi beklentisini sürdürdüğünü ifade eden Kurtuluş, kredi faizlerinin de bundan faydalanabileceğini belirtti ve çok büyük faiz indirimi beklemediklerinin de altını çizdi.

iStock-1189272922

Şu anki kredi faiz oranları ile kredi çekmenin mantıklı olup olmadığını merak edenler için konuşan Kurtuluş, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Sadece faiz indirimi beklentisiyle kredi kullanımını ertelemek çok mantıklı değil. Tüketiciler öncelikle ihtiyaç hiyerarşisi belirlemeliler. Birinci öncelikte olan ihtiyaçları için kredi kullanımı gündeme gelebilir ancak daha alt sıralarda yer alan ihtiyaçları için kredi kullanmayı ertelemeleri gerektiği kanaatindeyiz.”

Canlı Borsa
Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurduPiyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu
1 ay erken başladı, kişi başı 40 bin lirayı aşıyor! 1 ay erken başladı, kişi başı 40 bin lirayı aşıyor!
Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi faiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

Dilek İmamoğlu'nu hedef alan Gökçek ve Birinci'ye tepki

Dilek İmamoğlu'nu hedef alan Gökçek ve Birinci'ye tepki

Güler Sabancı Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor!

Güler Sabancı Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor!

Uzman isimden kredi kullanmak isteyenlere dikkat çekici uyarı 'Erteleyin çünkü...'

Uzman isimden kredi kullanmak isteyenlere dikkat çekici uyarı 'Erteleyin çünkü...'

Espressolab kimin? Espressolab'ın sahibi...

Espressolab kimin? Espressolab'ın sahibi...

Bakan Şimşek yabancı yatırımcılarla toplantı yapacak

Bakan Şimşek yabancı yatırımcılarla toplantı yapacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.