100 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu! Uzman isimden kredi kullanmak isteyenlere dikkat çekici uyarı 'Erteleyin çünkü...'

Bankaların ihtiyaç kredi faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Örnek olarak 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin faiz oranı 36 ayda yüzde 2,99'a inerken; 24 ve 18 ay vadeler için faiz oranı yüzde 3.17 oluyor.

100 bin liranın vadesine göre ödemeleri şu şekilde:



18 ay vade yüzde 3,17 faiz oranı ile 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 7.977,22 TL, toplam geri ödeme 144.089,96 TL

24 ay vade yüzde 3,17 faiz oranı ile 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 6.640,19 TL, toplam geri ödeme 159.864,56 TL

36 ay vade yüzde 2,99 faiz oranı ile 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 5.206,23 TL, toplam geri ödeme 187.999,28 TL

Milliyet'e ihtiyaç kredileri için açıklamada bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, faiz ve enflasyonda düşüş trendinin yakalandığının altını çizerek, "Bankalar nispeten daha yüksek faizle topladıkları kısa vadeli mevduatları uzun vadeli yüksek faizli kredi olarak kullandırmaktalar" sözlerini kullandı.

Mevduat faizlerini yukarıda tutarak mevduat/kredi dengesini koruduklarını ifade eden Kurtuluş cümlelerine şu şekilde devam etti:



"Bu durumda gerekirse kısa vadede oranları ihtiyaç durumuna göre de yüksek tutabiliyorlar. Dolayısıyla bugün olduğu gibi kısa vadeli kredilerde daha yüksek faiz oranı, uzun vadeli kredilerde daha düşük faiz oranı ile karşılaşıyoruz. Faiz indirimi beklentisi piyasalarda hakim olduğu müddetçe de bu tablo bir süre daha karşımıza aynı şekilde çıkmaya devam edecektir"

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Piyasaların faiz indirimi beklentisini sürdürdüğünü ifade eden Kurtuluş, kredi faizlerinin de bundan faydalanabileceğini belirtti ve çok büyük faiz indirimi beklemediklerinin de altını çizdi.

Şu anki kredi faiz oranları ile kredi çekmenin mantıklı olup olmadığını merak edenler için konuşan Kurtuluş, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Sadece faiz indirimi beklentisiyle kredi kullanımını ertelemek çok mantıklı değil. Tüketiciler öncelikle ihtiyaç hiyerarşisi belirlemeliler. Birinci öncelikte olan ihtiyaçları için kredi kullanımı gündeme gelebilir ancak daha alt sıralarda yer alan ihtiyaçları için kredi kullanmayı ertelemeleri gerektiği kanaatindeyiz.”