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100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizleri yükseliyor, bankalar vites artırdı: 1 milyon TL'nin getirisi...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.12.2024 10:23
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Bankada parası olanlar mevduat faiz getirilerini araştırıyor. Sene sonu yaklaşırken bankalar mevduat faizlerini yukarı çekmeye başladı. Müşteri rekabetiyle beraber bazı bankaların mevduat faizleri yeniden yüzde 55'e yükseldi. Bu oranla 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu. Peki, 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Kalem kalem 50 bin TL, 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin getirisi hesaplandı. İşte mevduat faizlerinde son durum ve bankaların faiz oranları...

100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Mevduat faizleri yükseliyor, bankalar vites artırdı: 1 milyon TL'nin getirisi...

Banka faiz oranları ne kadar? Banka mevduat faiz getirisi ne kadar oldu? Parasını mevduatta tutanlar bu soruların yanıtını merak ediyor. Öte yandan yılın son günlerine yaklaşılırken piyasalarda gözler 26 Aralık'ta gerçekleşecek TCMB'nin faiz toplantısına çevrildi. Enflasyonda bir sürpriz yaşanmaması durumunda aralık ayının son haftasındaki PKK toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi beklentiler arasında. Böylece TCMB politika faiz oranının, mart ayından bu yana sabit kaldığı yüzde 50 seviyesinden yüzde 47,50 seviyesine çekilebileceği öngörüsü bulunuyor.

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MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; TCMB'nin politika faizi hamlesi sonrası mevduat faizi oranlarında da benzer şekilde indirim yaşanabileceği belirtiliyor. Fakat sektör temsilcileri tarafından; her sene aralık ayında “bilanço makyajı” yapmak isteyen bankalarda, yüksek mevduat oranlarının, bu senenin son gününe kadar sürebileceği aktarılıyor. Bu nedenle olası TCMB'nin faiz indirimine bankalardan gelecek ilk tepkinin, yeni yılın ilk haftasına kalabileceği düşünülüyor.

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TL'NİN GETİRİSİ ENFLASYONU YAKALADI

Peki, bu sene parasını TL mevduatta tutanlar nasıl bir getirisi sağladı? Bu yılın 11 aylık döneminde parasını TL mevduatla bekletenler, yaklaşık yüzde 40 civarında nominal getiri elde etti. 11 aylık enflasyonun yüzde 40’ın hemen üzerinde gerçekleşeceği dikkate alındığı durumda, TL mevduat yatırımcısı, reel anlamda kazanç sağlamadı. Fakat enflasyon ile başa baş bir getiri sağlamış oldu. TCMB'nin “değerli lira” politikasıyla beraber TL mevduat, bu yıl doların da üzerinde prime imza attı.

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HANGİ BANKADA, NE KADAR FAİZ ORANI VAR?

Öte yandan Aralık ayı başlarken, bazı yıl sonu bilançosunu yüksek göstermek isteyen bankalarda da mevduat toplama yarışı baş gösterdi. Bu nedenle mevduat faiz oranlarında dikkat çeken yükseliş görülüyor. Bazı bankalar mevduata teklif ettiği faiz oranlarını yeniden 50 seviyesinin üzerine çekti.

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İşte Aralık 2024 itibarıyla (internet sitelerinden derlenen verilere göre) bankalarca TL mevduata sunulan güncel faiz oranları:

-Anadolubank: yüzde 55 (1-90 gün vade)

-ON Dijital (Bugan Bank): yüzde 55

-TEB: yüzde 53 (Marifetli Hesap-30 gün)

-Alternatif Bank: yüzde 53 (VOV Hesap)

-ING Bank: yüzde 52

-Fibabanka: yüzde 51

-Odea Bank: yüzde 51 (Okisjen – Yeni Hesap)

-Akbank: yüzde 50

-DenizBank: yüzde 50

-QNB: yüzde 49

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50 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

En yüksek mevduat oranı olan yüzde 55 dikkate alındığında,

50 bin TL’nin aylık getirisi 2 bin 260 TL

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100 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

En yüksek mevduat oranı olan yüzde 55 dikkate alındığında,

100 bin TL’nin aylık getirisi 4 bin 520 TL

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250 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

En yüksek mevduat oranı olan yüzde 55 dikkate alındığında,

250 bin TL’nin aylık getirisi 11 bin 300 TL

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500 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

En yüksek mevduat oranı olan yüzde 55 dikkate alındığında,

500 bin TL’nin aylık getirisi 22 bin 600 TL

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1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

En yüksek mevduat oranı olan yüzde 55 dikkate alındığında,

1 milyon TL’nin aylık getirisi 45 bin 200 TL olarak gerçekleşiyor.

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Öte yandan Ekonomim'de yer alan habere göre; bankacılık sektöründe yükselen mevduat faizleri toplam faiz giderlerindeki artışı hızlandırdı, bunun yanında toplam faiz geliri ile gideri oranı tarihi en düşük seviyelerine indi. Ekim ayı ile beraber faiz gelir gider oranı dipten dönüş sergiledi. Haberde, bankacılık sektörü kaynaklarının kredi faizlerinin daha hızlı artış trendine girmesi ve kredi mevduat makasında iyileşmeyle dengelenmenin süreceği görüşünde olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
banka mevduat faizi
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