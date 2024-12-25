100 bin TL'si olan üstüne 60 bin TL koydu! Ne altın ne döviz... 2024'ün en çok kazandıranı o oldu

Son 12 ayın yani 2024'ün en çok kazandıranı Türk Lirası mevduatı oldu. Vadeli hesaplar ortalama yüzde 60 oranında getiri sağladı. Altın da onun ardından geldi. Parasını dolar ve euroda tutan ise diğer yatırım araçlarına göre hayal kırıklığına uğradı.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre, Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan "2024'ün son düzlüğüne girdik. Bu noktada getiri şampiyonu şu anda TL olmuş durumda. Hem vadeli mevduat hem de para piyasası fonları yaklaşık yüzde 60'a yakın yatırımcısına kazandırdı" dedi.

100 BİN LİRASI OLAN BİR KİŞİ, 60 BİN LİRA GETİRİ SAĞLADI

Hiç hız kesmeden yatırımcısının yüzünü güldürdüğü belirtilirken 100 bin TL'si olan bir kişinin yaklaşık 60 bin lira getiri sağladığı aktarıldı.

Turan "Faizin artan cazibesi ile birlikte yılbaşından bu yana kadar 900 milyarın üzerinde bir para girişi var para piyasası fonlarına. Burada rekor üst üste kırılıyor" ifadelerini kullandı.

ALTIN NE KADAR GETİRİSİ SAĞLADI?

Jeopolitik risklerin, Ortadoğu'daki çatışmaların ve Ukrayna'daki savaşın altın üzerinde etkili olduğu belirtildi. Turan "Vadeli mevduat ve para piyasası fonundan sonra en çok getiriyi aslında gram altın sağladı. Bir yıllık getirinin yüzde 52 civarında olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu. Yani altına yatırım yapan yatırdığı paranın yarısı kadarını kazandı.

"DÖVİZE GÜVENEN OLDUKÇA KAYBETTİ"

Parasını dolar ve euroda tutan ise diğer yatırım araçlarına göre hayal kırıklığına uğradı. Turan "Dövize güvenen oldukça kaybetti diyebiliriz. Çünkü getirisi doların sadece yılbaşından bu yana yüzde 19 civarında. Euro ise sadece yüzde 12-13 civarında bir getiri sağladı" ifadelerini kullandı.

Yeni yıla girmeden önce Merkez Bankası yılın son faiz kararını verecek. Peki, 2025'te yatırım aracı ne olacak? Turan "Merkez Bankası'nın bu hafta faiz kararı var. Eğer çok sert bir indirim olmazsa özellikle 2025'in ilk 6 ayında faiz ve para piyasası fonları cazibesini korumaya devam edecek" dedi.