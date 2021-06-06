100 binlerce Bağ-Kur'lu için büyük fırsat! 29 bin yerine 9 bin TL

7256 sayılı yasa (yapılandırma yasası) vergi, SGK prim borcu, trafik cezası borçları başta olmak üzere vatandaşların devlete olan borçlarının yapılandırılması, taksit veya peşin olarak ödeme yapılması imkanı sunuyor. Aynı zamanda geçmişe yönelik prim borcu bulunan ve borç nedeniyle primleri dondurulan 100 binlerce Bağ-Kur'lu vatandaşa fırsat sunuyor.

BAĞKUR'LULAR İÇİN İHYA İMKANI

Yapılandırma yasasının Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından belirtilen durumda olan Bağkur'lular daha az ödeme yaparak ihya (canlandırma) imkanına sahip olacak.

2008'den başlayarak çeşitli kanunlarla Bağkur prim borcunu ödemeyen kişilerin prim borçları silindi ve sigortalılık süreleri donduruldu. Söz konusu kişiler daha sonra ellerine para geçtiği takdirde ihya başvurusu yapabilir. Normalde dondurulmuş sürelerin ihya edilebilmesi için söz konusu başvurunun yapıldığı tarihteki asgari ücret veya bunun 7.5 katı arasında değişkenlik gösteren miktar üzerinden prim yatırılıyor.

Yıl fark etmeksizin önceden dondurulmuş olan sigortalılık süresinin her günü için 2021'de en düşük 41.14 TL prim talep ediliyor. 1997 ve 2020 için de aynı tutarda prim ödemesi alınıyor. Söz konusu durumda Bağkur'lular prim öderken zorluk yaşıyor. Yapılandırma yasası Meclis'ten geçti ve borçlu Bağkur'lular için fırsat yarattı.