100 binlerce Bağ-Kur'lu için büyük fırsat! 29 bin yerine 9 bin TL

7256 sayılı yasa (yapılandırma yasası) vergi, SGK prim borcu, trafik cezası borçları başta olmak üzere vatandaşların devlete olan borçlarının yapılandırılması, taksit veya peşin olarak ödeme yapılması imkanı sunuyor. Aynı zamanda geçmişe yönelik prim borcu bulunan ve borç nedeniyle primleri dondurulan 100 binlerce Bağ-Kur'lu vatandaşa fırsat sunuyor.
Yapılandırma yasasının Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından belirtilen durumda olan Bağkur'lular daha az ödeme yaparak ihya (canlandırma) imkanına sahip olacak.
2008'den başlayarak çeşitli kanunlarla Bağkur prim borcunu ödemeyen kişilerin prim borçları silindi ve sigortalılık süreleri donduruldu. Söz konusu kişiler daha sonra ellerine para geçtiği takdirde ihya başvurusu yapabilir. Normalde dondurulmuş sürelerin ihya edilebilmesi için söz konusu başvurunun yapıldığı tarihteki asgari ücret veya bunun 7.5 katı arasında değişkenlik gösteren miktar üzerinden prim yatırılıyor.
Yıl fark etmeksizin önceden dondurulmuş olan sigortalılık süresinin her günü için 2021'de en düşük 41.14 TL prim talep ediliyor. 1997 ve 2020 için de aynı tutarda prim ödemesi alınıyor. Söz konusu durumda Bağkur'lular prim öderken zorluk yaşıyor. Yapılandırma yasası Meclis'ten geçti ve borçlu Bağkur'lular için fırsat yarattı.
Köy ve mahalle muhtarları, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (esnaf) ihya fırsatından faydalanabileceği belirtildi. 30 Nisan 2021 öncesindeki borçların, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içinde ödenmemesi ve yapılandırılmaması durumunda bu süreler otomatik olarak durdurulacak. Dondurma işleminin gerçekleşmesi için herhangi bir başvuru süreci yaşanmayacak. Primlere ilerleyen vakitlerde ihtiyaç duyulması durumunda yeniden canlandırma mümkün olacak.
İhya başvuru yapan vatandaşlar hesaplanacak tutarı yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde ödemesi gerekir. Yaş, sigortalılık süresi ile beraber bu dondurulan sürelerin tamamlanması durumunda vatandaşların ihya ile emekli olma fırsatı doğacak. Bu durum emekliliğe yaşı ve primi yetmeyen vatandaşların yararına olacak.
Yasada dondurulan sürelere ait prim borçlarının da yapılandırma kapsamında ödenmesinin mümkün olduğu belirtildi. Ödenmesi gereken borç, borçlu olunan senenin primine göre yapılacak. Borcun ana parasına Yİ-ÜFE baz alınarak enflasyon farkı koyulacak. Örnek vermek gerekirse Ocak 2009 - Aralık 2010 arasında sigortası dondurulan Bağkur'lu bir esnaf ihya imkanından faydalanmak için 29 bin TL yerine yalnızca 9 bin TL ödemesi gerekecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum