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100 kilodan fazla altın! Hepsi yakalandı: Sınırda 'altın' operasyonu

06.05.2024 10:20
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Son dönemde sınırlarda çok sayıda külçe altın yakalanıyor. Son olarak Van'da Türkiye'ye sokulmak istenen 94 kilo altın ele geçirildi. Kapıkule'de ise 19 kilo altınla yakalanan TIR şoförü tutuklandı.

100 kilodan fazla altın! Hepsi yakalandı: Sınırda 'altın' operasyonu

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 94 kilogram külçe altın ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Nisan-5 Mayıs'ta il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 94 kilogram gümrük kaçağı külçe altın, 2 bin 190 paket sigara, 72 elektronik sigara, 26 elektronik sigara likidi, 85 şarj aleti, 21 kulaklık, 4 cep telefonu, 4 sim kart ve hafıza kartı, 2 sahte pasaport ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA-20240506-34473716-34473715-KAPIKULEDE_KULLANDIGI_TIRDA_YAKLASIK_19_KILOGRAM_ALTIN_BULUNAN_SURUCU_TUTUKLANDI

KAPIKULE'DE KAÇAK ALTIN OPERASYONU

Bir haber de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyondan geldi. Kullandığı tırda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan tır sürücüsü E.Ç, Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şubeleri ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 4 gün önce Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda arama yapılmış, toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ele geçirilmişti.

E.Ç. gözaltına alınmıştı. Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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