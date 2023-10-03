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100. YIL EMEKLİ İKRAMİYESİ 2023: 29 Ekim Cumhuriyet bayramı emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak?

03.10.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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Emekli ikramiyesi hakkında araştırmalar Ekim ayının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda toplamda yılda 2 kere olmak üzere ödenen ikramiyenin bir benzerinin Cumhuriyet'in 100 yılı nedeniyle hesaplara yatırılacağı iddia edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya dair açıklamada bulundu. Peki 29 Ekim Cumhuriyet bayramı emekli ikramiyesi verilecek mi? Emekli bayram ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesi hakkında merak edilenler...

100. YIL EMEKLİ İKRAMİYESİ 2023: 29 Ekim Cumhuriyet bayramı emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi, çok sayıda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ emekli ikramiyesi hakkında yaptığı açıklamada "Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar" ifadesini kullandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesi hakkında ayrıntılar merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Her yıl 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle de verileceği iddia ediliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır."

Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.

29 EKİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar sürüyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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