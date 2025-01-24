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1000 liradan satılıyor... Telefonları susmuyor! 'Talep inanılmaz derecede arttı' yetişmek için mesaiye kalıyorlar

24.01.2025 15:58
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yangın tüpleri ve yangın söndürme sistemlerine yönelik talepte büyük artış yaşandı. Talep artışının yaşandığı kentlerden Gaziantep'te de üretici firmalar talebe yetişmek için yoğun mesai yapmaya başladı.

1000 liradan satılıyor... Telefonları susmuyor! 'Talep inanılmaz derecede arttı' yetişmek için mesaiye kalıyorlar

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Gaziantep'te yangın tüpleri ve yangın söndürme sistemlerine yönelik talepte büyük artış yaşandı. Facianın ardından güvenlik önlemlerini artırmak isteyen vatandaşlar ve işletmeler, yangın söndürme ekipmanlarına yöneldi. Üretim yapan firmalar talebe yetişmek için yoğun mesaiye başladı. Gaziantep'teki yangın ekipmanları satan esnaflar, son günlerde yoğun bir satış dönemi yaşadıklarını ifade etti.
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YANGIN TÜPÜNE TALEP ARTTI

Yangın tüpü satışı yapan yangın eğitmeni Vahit Erkan talebin arttığını belirterek, “Gaziantep'te 30 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Otomatik söndürme sistemleri ve davlumbaz söndürme sistemleri kuruyoruz. Son dönemde, piyasanın durumunu hepiniz biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir olayda 78 kişi hayatını kaybetti. Bu üzücü olay nedeniyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ne yazık ki millet olarak, bir sorun başımıza gelmeden tedbir almayı düşünmüyoruz. Şu anda gün içerisinde yüzlerce görüşme yapıyoruz. Talep inanılmaz derecede arttı. İnsanlar 'Evimize tüp alalım, arabamıza tüp taktıralım, iş yerimize yangın önlemi alalım' diye bizi arıyorlar. Ancak keşke böyle trajik bir olay yaşanmadan önce bu önlemleri almış olsaydık” dedi.

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6 AYDA 1 SİSTEM DENETLENMELİ

6 ayda bir yangın sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılması gerektiğini söyleyen eğitmen Erkan, “Olayın detaylarına medyadan hep birlikte şahit olduk. Algılama sistemlerinin çalışmaması, yangın merdivenlerindeki sorunlar ve yangın tüplerinin kullanımındaki gecikmeler ciddi sıkıntılar oluşturdu. Bundan sonra böyle bir olayla karşılaşmayız. Belediyeler de şu an bu konuda ciddi denetimler yapıyor. Örneğin, halk otobüslerini denetleyip zorunluluklar getiriyorlar. Oteller ve diğer binalar da aynı şekilde sıkı bir denetimden geçiyor. Yangın güvenliği açısından, en kötü ihtimalle 6 ayda bir yangın sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılması gerekiyor. Yılda bir kapsamlı genel kontrol, 4 yılda bir ise tüplerin dolumlarının yapılması şart. Yangın sırasında bu tüpler faaliyete geçmezse, istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

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BİR TÜP 1000 LİRA

Fiyatlarla ilgili bilgi veren eğitmen Erkan, “Bir araç tüpü 350 TL, 2 kilogram 500, iş yerleri için 6 kilogramlık tüpleri KDV dahil bin TL'ye veriyoruz. Bu tüpler 50 metrekarelik alanlar için uygun. Diğer tüpler ise sanayi alanlarında kullanılmaktadır. Bence bu rakam, bir insanın güvenliği düşünüldüğünde çok yüksek bir maliyet değil” şeklinde konuştu.

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SİREN SİSTEMİ OLSAYDI...

Kontrollerle ilgili bilgi veren eğitmen Erkan, “Yangın tüplerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, yangın merdivenleri ve acil çıkış kapılarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Mutfakta kullanılan yangın tüpleri varsa, bunların davlumbazlarla otomatik söndürme sistemleri ile desteklenmesi şarttır. Özellikle oteller için bu sistemler çok önemlidir. Örneğin, siren sistemi olsaydı, geçtiğimiz olayda birçok kişinin hayatı kurtulabilirdi. Yangın sistemlerinin algılama sistemleri ve periyodik kontrollerinin yılda bir kez mutlaka yapılması gerekiyor. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla çalışmak büyük fayda sağlar. Bu uzmanlar, gerekli bilgileri ve yönlendirmeleri detaylı bir şekilde sunacaktır” ifadelerine yer verdi.

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YANGIN KORKUTUNCA ÖNLEMLER ARTTI

Yangından sonra tedbirleri attırdıklarını söyleyen vatandaş Yılmaz Bakır ise “Biz zaten tedbirimizi alıyorduk. Daha çok tespih amaçlı tedbir güvenlik önlemlerimizi arttırdık. Bu yüzden yangın tüpü alıyoruz. Evimiz ve işletmemiz için yangın tüpü alıyoruz. Önceden de alıyordu fakat bu yangın bizi korkuttu bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz” diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi yangın tüpü Grand Kartal Otel
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