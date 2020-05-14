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1000 liralık yardım için ödemeler başladı! Kontrol etmek için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü pandemi sosyal destek yardımı ödemelerinin 3. fazı devam ediyor. Bugüne kadar 6 milyona yakın başvuru aldıklarını belirten Bakan Selçuk, başvuruların titizlikle incelendiğini belirtti. Peki, 1000 liralık nakit yardımı için nereye başvurulmalı? Kimler alabilir? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte tüm bu soruların cevapları detaylarda...

1000 liralık yardım için ödemeler başladı! Kontrol etmek için...

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle oluşturulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, yaşanılan pandemiden ekonomik olarak zarar gören vatandaşlara, pandemi sosyal destek adıyla, 1000 lira nakit yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uyan kişiler için 1. faz ve 2. faz ödemeleri tamamlandı. 3. faz ödemeleri ise mayıs ayının ilk haftasında yapılmaya başlanmıştı ancak başvurular hala devam ediyor. Bakan Selçuk, 3. fazın dinamik bir süreç olacağını ve henüz 4. fazın gündemde olmadığını belirtti.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KİMLER YARARLANABİLİR?

Pandemi sosyal destek yardımından yararlanabilmek için bazı koşullar bulunuyor. Aynı haneden yapılan başvurular tek bir başvuru olarak kabul edilecek. Yani sosyal yardım kişi bazlı değil, hane bazlı olacak. Başvuruların değerlendirilmeye alınamayacağı durumlar ise şöyle;

Hanede memur ve kamu işçisi kapsamında çalışan herhangi biri olması,

  1. faz ve 2. fazdan 1000 lira nakit yardımına hak kazanmış olanlar,
    İŞKUR'un işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar,
    Hanede Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir alan kişi veya emekli olması
    Bazı özel durumlarda ise, başvuruya gerek olmadan sosyal destek yardımı hakkına sahip olunabilir;

Yaşlı aylığı, engelli ve engelli yakını aylığı alanlar,
Silikozis aylığı alanlar,
Eşi vefat etmiş kadınlara yapılan nakit yardımı alanlar,
Muhtaç asker ailelerine ve muhtaç asker çocuğuna yapılan nakit yardımı alanlar,
Öksüz ve yetimlere yapılan nakit yardımı alanlar,
Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan nakit yardımı alanlar,
Şartlı eğitim, şartlı sağlık ve çoklu doğum yardımı
gibi programlardan yararlananlar, başvuru yapmadan pandemi sosyal destek yardımından faydalanabilirler.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMI İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

1000 lira sosyal yardım desteği için başvurular, herkes için e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, başvurularda yoğunluk olmaması için, vatandaşlar başvuru yaparlarken T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hareket etmeli.

Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi:

“0” olanlar pazartesi günü,
“2” olanlar salı günü,
“4” olanlar çarşamba günü,
“6” olanlar perşembe günü,
“8” olanlar ise cuma günü başvuru yapabilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmadan herkes başvurabilecek.
Başvuru için e-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra, arama butonuna “Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu” yazarak aratmalısınız. Ancak başvurularınızı T.C. kimlik numaranızın son hanesine göre belirlenmiş olan günde yapabilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU SONUCU NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Başvuru sonuları e-Devlet üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.
Öncelikle e-Devlet şifreniz ile hesabınıza giriş yapın.
Sonrasında hizmet arama butonu üzerinden “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” yazarak başvuru durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM PARASI NEREYE VE NE ZAMAN YATACAK?

Başvuru kabul edildikten sonra 5 gün içerisinde ödeme sahibine ulaşacak.
Sosyal yardım hakkına sahip olan ama banka hesabı olmayan vatandaşların ödemeleri 5 gün içerisinde PTT görevlileri, kolluk kuvvetleri ve bekçiler vasıtasıyla ikametgah adreslerine yapılacak.
Ayrıca PTT kartı olan vatandaşlar ödemelerini tüm kamu bankalarının ATM’lerinden kesintisiz olarak çekebilecek.
Başvuru esnasında hesap bilgisi veren vatandaşlar ise bu hesap üzerinden parayı çekebilecekler.

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