1000 liralık yardım için ödemeler başladı! Kontrol etmek için...

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle oluşturulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, yaşanılan pandemiden ekonomik olarak zarar gören vatandaşlara, pandemi sosyal destek adıyla, 1000 lira nakit yardımı yapılacağı açıklanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uyan kişiler için 1. faz ve 2. faz ödemeleri tamamlandı. 3. faz ödemeleri ise mayıs ayının ilk haftasında yapılmaya başlanmıştı ancak başvurular hala devam ediyor. Bakan Selçuk, 3. fazın dinamik bir süreç olacağını ve henüz 4. fazın gündemde olmadığını belirtti.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KİMLER YARARLANABİLİR?

Pandemi sosyal destek yardımından yararlanabilmek için bazı koşullar bulunuyor. Aynı haneden yapılan başvurular tek bir başvuru olarak kabul edilecek. Yani sosyal yardım kişi bazlı değil, hane bazlı olacak. Başvuruların değerlendirilmeye alınamayacağı durumlar ise şöyle;

Hanede memur ve kamu işçisi kapsamında çalışan herhangi biri olması,

faz ve 2. fazdan 1000 lira nakit yardımına hak kazanmış olanlar,

İŞKUR'un işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar,

Hanede Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir alan kişi veya emekli olması

Bazı özel durumlarda ise, başvuruya gerek olmadan sosyal destek yardımı hakkına sahip olunabilir;

Yaşlı aylığı, engelli ve engelli yakını aylığı alanlar,

Silikozis aylığı alanlar,

Eşi vefat etmiş kadınlara yapılan nakit yardımı alanlar,

Muhtaç asker ailelerine ve muhtaç asker çocuğuna yapılan nakit yardımı alanlar,

Öksüz ve yetimlere yapılan nakit yardımı alanlar,

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan nakit yardımı alanlar,

Şartlı eğitim, şartlı sağlık ve çoklu doğum yardımı

gibi programlardan yararlananlar, başvuru yapmadan pandemi sosyal destek yardımından faydalanabilirler.