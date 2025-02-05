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1000 TL'den 40 bin TL'ye... Fiyatlar dudak uçuklatan seviyede! Hesap yaparken unutulan rakamlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.02.2025 07:59
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Gençlerin dijital bağımlılıktan kurtulmasının yolu dışarıda katılacakları sosyal aktiviteler olarak görünüyor ancak pek çok genç için maddi olarak bu pek mümkün değil. Sinemadan halı saha maçlarına, spor salonundan outdoor aktivitelere kadar pek çok etkinlikte fiyatlar dudak uçuklatıyor. Kişisel bütçeyi ve gelir giderleri hesaplarken çoğunlukla unutulan bu kalemler cep yakarken gençlerin spor ve sosyal aktivitelerle sosyalleşmesinin önünde engel oluşturuyor.

1000 TL'den 40 bin TL'ye... Fiyatlar dudak uçuklatan seviyede! Hesap yaparken unutulan rakamlar

Gençler arasında dijital bağımlılık girerek artarken bundan kurtulma noktasında sosyalleşmenin önemine sık sık dikkat çekiliyor. Fakat spor aktiviteleri ve sosyal aktivitelerin fiyatlarına bakıldığında cep yakan rakamlar olması dikkat çekiyor. Sosyal aktivite hizmeti sunan işletmelerin fiyatlarındaki fahiş artış tepki çekerken bir yandan da gençlerin sosyalleşmesinin önünde engel oluşturuyor.

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Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; bir dönemin gençler arasında en çok tercih edilen sosyalleşme yöntemlerinden olan arkadaş grubuyla halı sahada maç yapmanın da maliyeti belli oldu.

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SPOR AKTİVİTELERİNDE FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

İstanbul’da halı saha kiralama fiyatları 1.500 TL’den başlayıp 4.000 TL’ye kadar çıkıyor. Halı saha maçının ardından ekstra harcamaların da eklenmesi halinde kişi başı maliyet 1000 TL'ye ulaşıyor. Halı saha yerine bireysel olarak spor yapmayı tercih edenler için ise spor salonuna yazıldıkları takdirde 10 bin TL'den başlayan ve 40 bin TL'ye çıkan yıllık üyelik ücretleri çıkıyor. Belediyeye ait spor salonları bile bazılarına eskisi kadar uygun gelmezken İstanbul, Ankara ve İzmir'de sene başında spor salonu fiyatlarına yüzde 200 zam geldi.

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FİYATLAR SÜREKLİ KATLANIYOR

En popüler aktivitelerden olan sinemaya gitmek için bile hesap yapmak gerekiyor. Sinema bileti fiyatları 200 TL ile 400 TL arasında değişirken film sonrası yemek için en az 500 TL, kahve içmek için 150 TL ödemek gerekiyor.

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Konser ve tiyatro biletleri de kişi başı 1000 - 1500 TL ile 2 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Son dönemlerde gençler açık havada yapılan aktivitelere de yoğun olarak ilgi göstermişti. Buralarda da yüksek rakamlar çıkıyor. Kaçış oyunları, paintball, ATV turları etkinliklere katılım için kişi başı 1500 TL ile 3 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

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Konsol oyunu için kafeye gitmek bile 500 TL'yi buluyor. Söz konusu aktivitelerin fiyatları da her geçen sene iki kat artış gösteriyor.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
spor Tiyatro sinema halı saha konser eğlence
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