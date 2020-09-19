1000 TL pandemi yardımı ne zaman ödenecek? Sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

1000 TL pandemi yardımı ne zaman ödenecek sorusu, başvuru işlemlerini tamamlamış ancak henüz ödemelerini alamamış olan vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar ise 1000 TL pandemi yardımı alıp alamayacağını merak ediyor. Peki, kimler 1000 TL pandemi yardımı alabilir? Pandemi yardımı nasıl sorgulanır? İşte sosyal yardım başvurusu ile ilgili tüm merak edilenler...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre 3. faz pandemi sosyal destek başvuru süreci dinamik olacak ve diğer aşamalarda olduğu gibi başlayıp bitmeyecek. Hane başı olarak ödenen 1000 TL sosyal yardım parası bazı kapsamlarda yer alan kişilere verilmiyor ve başvuruları değerlendirilmeye alınmıyor.
Buna göre Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilmiş olan 1000 TL’lik nakdi destekten yararlanmış olan vatandaşlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, SGK’dan gelir ya da aylık alanlar, İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ve İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlananlar bu destekten faydalanamıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un 3. faz dönemindeki pandemi sosyal destek sürecinin dinamik olacağını belirtmesinin ardından başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı da araştırılmaya başlandı. Başvurular toplamda 3 adımdan oluşuyor. İlk adımda T.C. kimlik numarası, ad ve soyad, ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durum, çocuk sayısı, e-posta adresi, telefon numarası, çalışma durumu, çalışma halinde toplam maaş tutarı, sosyal yardım alınıp alınmadığı durumu, kira gideri, fatura gideri, hanedeki kişi sayısı, hanenin toplam geliri ve banka hesabı gibi bilgiler isteniyor. Bu sürecin devamında bilgiler kontrol edildikten sonra ön başvuru gerçekleştirilebiliyor.
Başvuru işlemleri ise vatandaşların T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar pazartesi günü, 2 olanlar salı günü, 4 olanlar çarşamba günü, 6 olanlar perşembe günü ve 8 olanlar cuma günü başvuru yapabiliyor. Cumartesi ve pazar günleri de isteyen herkes başvuruda bulunabiliyor. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
E-devlet sistemi üzerinden 3. faz için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar 1000 tl pandemi yardımı sorgulama işleminin nasıl yapılacağını da merak ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için getirilen bir uygulama olan pandemi sosyal destek ödemesi, başvuruların sonuçlanmasıyla beraber 1000 TL şeklinde hesaplara yatırılıyor. Pandemi yardımı sonucu sorgulama işlemi de yine e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
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