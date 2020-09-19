1000 TL pandemi yardımı ne zaman ödenecek? Sosyal yardım parası sorgulama ekranı!

1000 TL pandemi yardımı ne zaman ödenecek sorusu, başvuru işlemlerini tamamlamış ancak henüz ödemelerini alamamış olan vatandaşlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar ise 1000 TL pandemi yardımı alıp alamayacağını merak ediyor. Peki, kimler 1000 TL pandemi yardımı alabilir? Pandemi yardımı nasıl sorgulanır? İşte sosyal yardım başvurusu ile ilgili tüm merak edilenler...

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre 3. faz pandemi sosyal destek başvuru süreci dinamik olacak ve diğer aşamalarda olduğu gibi başlayıp bitmeyecek. Hane başı olarak ödenen 1000 TL sosyal yardım parası bazı kapsamlarda yer alan kişilere verilmiyor ve başvuruları değerlendirilmeye alınmıyor.

Buna göre Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilmiş olan 1000 TL’lik nakdi destekten yararlanmış olan vatandaşlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, SGK’dan gelir ya da aylık alanlar, İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ve İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlananlar bu destekten faydalanamıyor.