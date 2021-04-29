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1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi desteği başvurusu nereden yapılır?

29.04.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemi şartlarından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara Aile Bakanlığı tarafından 1000 TL maddi yardım desteği parası verilmektedir. E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilen 1000 TL sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, '1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusunu araştırıyor. İşte, 1000 TL destek başvurusu ekranı...

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi desteği başvurusu nereden yapılır?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara bakanlık tarafından sosyal yardım desteği verilmektedir. Koronavirüs salgın sürecinde ekonomik olarak güçlük çeken vatandaşlara verilen 1000 TL yardım parası başvuru ekranı araştırılıyor. Sosyal yardım desteği almaya hak kazanan vatandaşlara PTT görevlileri tarafından 1000 TL nakit destek zarf ile teslim ediliyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

PANDEMİ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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