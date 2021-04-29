1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi desteği başvurusu nereden yapılır?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara bakanlık tarafından sosyal yardım desteği verilmektedir. Koronavirüs salgın sürecinde ekonomik olarak güçlük çeken vatandaşlara verilen 1000 TL yardım parası başvuru ekranı araştırılıyor. Sosyal yardım desteği almaya hak kazanan vatandaşlara PTT görevlileri tarafından 1000 TL nakit destek zarf ile teslim ediliyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

PANDEMİ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.