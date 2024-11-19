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1000 TL'yi geçti, zamma alışamadan yine değişti! Sosyal medyada paylaşıp fiyat yükselttiler 'Kuzu kuzu alıyoruz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.11.2024 07:53
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Gıda fiyatlarındaki artış tüm vatandaşların cebine yansırken gündeminden de düşmüyor. Kuzu eti fiyatları da bunlardan bir tanesi. Henüz 15 gün önce gelen zamlı fiyatlara daha alışamamışken fiyatlar tekrar güncellendi. Buna göre kuzu kıyma ve kuzu kemiksiz etin kilosu 1000 TL'yi geçti. Fiyatlardaki yükselişle ilgili pek çok sebep açıklanırken özellikle besicilerin sosyal medyada yaptığı manipülasyon dikkat çekti. Vatandaşlar ise "Sesimizi çıkarmadan kuzu kuzu alıyoruz" yorumunu yaptı.

1000 TL'yi geçti, zamma alışamadan yine değişti! Sosyal medyada paylaşıp fiyat yükselttiler 'Kuzu kuzu alıyoruz'

Gıda fiyatlarına her geçen gün gelen zamlar gündem olmaya devam ederken özellikle kuzu etin fiyatı dikkat çekiyor. Kasapta artık tam anlamıyla kuzu etinin yanına yaklaşılmıyor. Çünkü kuzu kıyma ve kuzu etin kilosu 1000 lirayı geçti. Son 10 günde kuzu karkasa gelen zam ortalama 80 lirayı buluyor. Uzmanlar fiyat artışının nedenini açıkladı.

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ETİKETLER YENİDEN GÜNCELLENDİ

Show Haber'de yer alan habere göre; daha 15 gün önce dana karkas ete yüzde 3,48, kuzu karkasa da yüzde 7,24 zam gelmişti. Yeni fiyatlara henüz alışamadan etiketler yeniden güncellendi.

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1045 LİRAYA ÇIKTI

Kuzu eti fiyatları durdurulamıyor. Son 10 günde kuzu etine ortalama 80 lira daha zam geldi. Kuzu kıyma ve kuzu kemiksiz etin kilosu 1045 liraya çıktı. Mezbahanede kıvırcık kuzu karkas setin kilo fiyatı 510 ila 540 lira arasında değişiyor. Kasaba gelene kadar da fiyatlar katlanıyor.

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FİYAT ARTIŞININ SEBEBİ

Kuzu eti fiyatları neden bu kadar yükseldi? Uzmanlara göre hem kuzu sezonunun sonuna gelindi hem de kuzu üreticileri fiyatlar daha da yükselecek beklentisiyle hayvanlarını elinde tutuyor.

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Hatta bazı besicilerin sosyal medyada manipülasyon yaptığı ortaya çıktı. Hayvanınızı kesmeyin diye paylaşım yapıp fiyatları daha da yükseltmeye çalışanlar Bakanlığın radarına takıldı.

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"SESİMİZİ ÇIKARMADAN KUZU KUZU ALIYORUZ"

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Kemikli kuzu da 650'den başlıyor. Tabii ki hiç kimse istemez artmasını. Müşteri de istemez, kasap da istemez. Besici çok fazla tutamaz ama tabii bir hafta 10 gün yani 15 gün tutar tutuyorlardır zaten" ifadelerini kullanırken bir başkası da "Sesimizi çıkarmadan kuzu kuzu alıyoruz" dedi.

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Bir başka vatandaş da "Bence fırsatçılıktan başka bir şey değil. Herkes güzel işini yapsa böyle şeyler olmaz. Daha ucuza alırız, daha ucuza yeriz ve herkes yiyebilir" şeklinde konuştu.

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sosyal medya Besicilik Kasap et fiyatları Gıda fiyatları kuzu
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