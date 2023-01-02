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1000 üründe fiyatlar sabitlendi! Pirinç, makarna, bakliyat, un, çay kahve, şeker, sıvı yağ, patates... Zincir marketlerde domino etkisi yaratabilir

02.01.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı sonrası bazı zincir marketlerin etiket değişimleri vatandaşların tepkisine neden olmuştu. O tepkiler ses getirdi ve bir zincir market Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay kahveden şekere, sıvı yağdan margarine hatta patatesten soğana kadar temel ihtiyaç gıdaları için alınan kararın domino etkisi yaratması bekleniyor.

1000 üründe fiyatlar sabitlendi! Pirinç, makarna, bakliyat, un, çay kahve, şeker, sıvı yağ, patates... Zincir marketlerde domino etkisi yaratabilir

Ticaret Bakanı Mehmet Muş düğmeye bastı, 4 büyük zincir market yetkilileriyle toplantı yaptı. O toplantıdan ilk sonuç çıktı. İçlerinden bir market Ocak ayı boyunca fiyatları sabitlediğini açıkladı.

OCAK AYI SONUNA KADAR FİYATLAR SABİT

Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay kahveden şekere, sıvı yağdan margarine hatta patatesten soğana kadar bir evin temel ihtiyaçları arasında belirlenen 1000 üründe fiyatlar sabit kalacak.

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Yapılan açıklamada "Belirlenen 1000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatlar ay sonuna kadar sabit kalacak" denildi.

İNDİRİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Kanal D habere konuşan, Tüketici Konfedarasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Elektrikte sanayide yüzde 15 indirim geldi. Kış aylarında hiç görülmemiş bir şey bu. Doğal gazda yüzde 12 indirim geldi. Niçin yapılıyor bu indirimler? Bunlar dar gelirli yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını temin ederken zorlanmamaları için yapılıyor." diye konuştu.

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'3 AYLIK OLARAK UYGULANSIN"

Alınan kararı da değerlendiren Ağaoğlu, bir aylık sürenin kısa olduğunu, bunu 3 aylık periyotlarla uygulanmasını istedi.

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DOMİNO ETKİSİ YARATIR MI?

Ağaoğlu'na göre bu karar diğer zincir marketlerde de bir domino etkisi yaratacak.

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