10 binTL kredi sonuçları bir bir açıklanıyor! Size de çıkmış olabilir... Kontrol edin!

Temel ihtiyaç kredisine başvurmak oldukça basit. Kamu bankaları olan; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın web siteleri üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer değerlendirme süreciniz olumlu sonuçlanırsa talep ettiğiniz miktardaki krediyi kullanabilirsiniz. Bu süreç hakkında merak edilen ve bilinmesi gereken detaylara göz atalım.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

Temel ihtiyaç kredisi, kamu bankalarının koronavirüs sebebiyle düşük faizli olarak verdikleri kredi paketidir. Temel ihtiyaç kredisine orta ve dar gelirli aileler başvurabilir. Bu paket kapsamında başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar; 0.49 faiz oranıyla, 6 ay geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli ve 10 bin TL'ye kadar kredi imkanına sahip olurlar. Temel ihtiyaç kredisine, kamu bankalarının yalnızca birisinden başvuru yapılabilir. Aynı hane içerisindeki bireylerden de yalnızca birisinin başvurusu geçerli sayılır.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için bölüm sonundaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Zirat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'ne başvurmak için, ilgili siteye kişisel bilgilerinizi girdikten sonra GÖNDER butonuna tıklayın. Telefonunuza gelen SMS doğrulama kodunu da girdikten sonra başvurunuz gönderilir.

Vakıfbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'ne başvurmak için Vakıfbank'ın bireysel müşterisi olmanız gerekir. İlgili siteye girdikten sonra müşteri bilgilerinizi ve ardından gelir ve çalışma bilgilerinizi yazın. Bu aşamalardan sonra başvurunuz değerlendirilmeye alınır.

Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'ne hane geliri 5 bin TL ve altında olanlar, asgari ücretli çalışanlar, emekliler ve serbest meslek mensubu olan müşteriler faydalanabilir. Bu şartları yerine getiriyorsanız bilgilerinizi ilgili siteye girin ve başvurunuzu tamamlayın.,

