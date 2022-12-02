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104 yıl sonra bir ilk! 7 Aralık'ta piyasaya sürülecek

02.12.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darphane, 104 sonra reşat altın üretimine başlıyor. Reşat Beşli, Darphane tarafından 7 Aralık Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek. Kuyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan külçe altını karşılığında Darphane'den teslim alabilecek.

104 yıl sonra bir ilk! 7 Aralık'ta piyasaya sürülecek

Reşat Beşli, Darphane tarafından 7 Aralık Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek. İstanbul Kuyumcular Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Yönetimi'nin Darphane ve Damga Matbaası Üst Yönetimi ile yaptığı çalışmalar sonucunda Reşat Lira'dan sonra Reşat Beşli de Darphane tarafından orijinal kalıplarında üretiliyor.

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Darphane, Reşat Beşli'leri 7 Aralık'tan itibaren piyasaya sürmeye başlayacak. Kuyumcular, Reşat Beşli altını taleplerini randevu almadan külçe altını karşılığında Darphane'den teslim alabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, şunları kaydetti:

"Reşat altınlarına özellikle Anadolu'dan büyük talep var. Reşat Lira'nın ardından Reşat Beşli'nin de orijinal kalıplarıyla yeniden üretilmesi hem piyasadaki olumsuzlukların önüne geçecek, hem de Reşat altınlarıyla ilgili talep noktasında önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Tüm sektör adına Darphane yetkililerine bu talebimizle ilgili yakın ilgileri ve olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun."


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