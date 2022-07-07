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Darphaneden Reşat altın adımı! 104 yıl sonra yeniden basıldı

07.07.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darphaneden yeni altın üretimi hamlesi geldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, vatandaşların yüksek ilgisi nedeniyle ve piyasadaki sahte basımların önüne geçebilmek amacıyla Reşat altın basımına 104 yıl sonra yeniden başladı. Öte yandan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'den Reşat altın alacaklara önemli uyarılar geldi.

Darphaneden Reşat altın adımı! 104 yıl sonra yeniden basıldı

Reşat altının 104 yıl sonra yeniden basılmasına ilişkin Darphane'nin Beşiktaş'taki genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıda konuşan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Darphane'nin 1467'de İstanbul'un fethinden sonra hızla genişleyen imparatorluğun para ihtiyacını karşılamak amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulduğunu, 555 yıllık kadim bir devlet kurumu olduğunu söyledi.

Darphane'nin üretimini yaptığı para, değerli kağıt ve belgelere ilişkin bilgiler veren Şahin, Reşat altının 1909-1918 yıllarında Osmanlı Devleti'nin padişahlık makamında bulunan Sultan Reşad'ın tahta çıkışı anısına Darphane tarafından 5 farklı gramaj değerine sahip olarak basıldığını anlattı.

Şahin, vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görmesi nedeniyle sarrafiye piyasasında da yüksek ilgi duyulan Reşat altınların tekrar basılması yönünden gelen talepler doğrultusunda üretim sürecinin başladığını bildirdi.

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"YOĞUN TALEP NEDENİYLE ZAMAN ZAMAN KAÇAK ÜRETİM YAPILIYOR"

Abdullah Yasir Şahin, üretim hakkı sadece Darphanede olan bu ürünlerin kimliği belirsiz kişilerce yurt içi ve yurt dışında üretilip, kaçak olarak piyasaya sürüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü

"Güvenlik güçlerinin farklı zamanlarda yapmış olduğu operasyonlarda çok önemli miktarda Reşat altına el konulmaktadır. Usulsüz şekilde üretimi yapılan bu altınların ayar ve ağırlıkları standart dışı olduğundan, vatandaşlar da bilmeyerek aldıkları için çok büyük zarar görmekte ve mağdur olmaktadır. Bu durum kamu ve toplum yararına da önemli ölçüde zarar vermektedir. Bununla birlikte ağırlığı ve ayarı standart olmayan bu imitasyon altınlarını yetkisiz şekilde üreten kişiler de bu işten haksız ve kayıt dışı kazançlar elde etmektedir."

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"ASLINA UYGUN ÖZELLİKLERDE TEKRAR ÜRETİLMEYE BAŞLANDI"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Şahin, bahsettiği sebepler nedeniyle üretim hakkı sadece Darphane'de olan Reşat altınların, ayar, ağırlık ve güvenlikli bir standartla aslına uygun teknik özelliklerde, tekrar üretilmeye başlandığını söyledi.

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Şahin, 5 farklı gramda, 22 ayar (916,6 milyem) olarak üretilen bu altınların, aslına uygun şekilde ayar ve ağırlık toleranslarının binde iki olarak üretildiğini ve bugün itibarıyla piyasaya arz edilmeye başlandığını bildirdi.

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ALTININ ÖN VE ARKA YÜZÜNDE BULUNANLAR

Abdullah Yasir Şahin, tekrar üretimine başlanılan Reşat altınların ön yüzünde V. Mehmed Reşad'ın tuğrasının, çapraz iki meşale ile defne yaprağından çelenk yer aldığını aktardı.

Tuğranın alt kısmında Mehmed Reşad'ın cülusunun kaçıncı yıl dönümünde basıldığının yazıldığını dile getiren Şahin, şu bilgileri verdi:

"Tuğranın yanında ise 'reşad' yazar. Yine ön yüzün üst tarafında da 7 tane yıldız vardır. Sikkelerde yer alan meşale, bilgiyi, aydınlığı ve uygarlığı temsil etmektedir. Yapraklı defne dallarından oluşan çelenk, zorluklara tahammülü, gücü, sabrı, bilgeliği ve barışı temsil eder. Yedi adet yıldız ise çeşitli Anadolu ve Rumeli’de bulunan eyaletleri temsil eder. Arka yüzünde İstanbul'da basıldığını belirten 'Azze nasruhu duribe fi Konstantiniyye' yazısı, hemen altında ise Mehmed Reşad'ın tahta çıktığı Rumi '1327' tarihi yer alır. Etrafında ise ön yüzündeki gibi defne yaprağından çelenk yer almaktadır. Üst kısımda ise bir adet yıldız yer almaktadır."

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ŞAHİN'DEN REŞAT ALTIN ALACAK VATANDAŞLARA UYARILAR

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Şahin, söz konusu ürünlerin Darphane tarafından basılmasının verdiği güvenceye ek olarak, gözle görülemeyecek ölçülerde mikro metinle ilave güvenlik özellikleri kullanıldığını kaydederek, şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımıza, kuyumcularımızdan Reşat altın satın almak istediklerinde mutlaka Darphane tarafından üretilmiş güvenlikli ürünleri talep etmelerini öneriyoruz. Böylece alırken yine aslına uygun olarak basılmış doğru ürünlere sahip olacaklardır. Daha sonra satarken milyem ve gram değerindeki doğruluktan dolayı herhangi bir zararla karşı karşıya kalmayacaklardır. Reşat altınlarda bulunan güvenlik ögeleri yüksek çözünürlükteki akıllı telefonların kameralarıyla rahat ve basit bir şekilde kontrol edebilme imkanına sahiptir.

Ön yüzünde bulunan meşalelerden soldakinde 'yuvarlak' işaret, sağdaki meşalede ise açıları Darphane tarafından özel yöntemlerle ölçülebilen belirli açılarla üretilmiş 'dörtgen' yer almaktadır. Arka yüzeyinde ise defne yaprağından oluşan çelenkteki belirli defne yapraklarında ölçüleri yine Darphane tarafından özel yöntemlerle ölçülebilen ve üretim yılını belirten Arapça '2022 (٢٠٢٢)' ibaresi yer almaktadır. Bu güvenlik ögeleri her yıl değişecektir."

8 BİN 300 ADET ÜRETİLDİ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, bu altınların 1918'den sonra üretilmediğini ancak piyasada alım-satımının sürdüğünü kaydederek, yoğun talep üzerine üretime başladıklarını söyledi.

Kuyumculardan gelen talep üzerine üretime devam edeceklerini aktaran Şahin, 1918 öncesi üretilip de şu anda piyasada kaç adet olduğuna dair bir bilgilerinin bulunmadığını ancak çok sayıda sahte ve taklit ürünün dolaşımda olduğunu bildirdi.

GÜVENLİK ÖGELERİ HER YIL DEĞİŞECEK

Abdullah Yasir Şahin, şu anda 8 bin 300 adet orijinal Reşat altın ürettiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bunları vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzerine kuyumculara veriyoruz. Kuyumcular üzerinden vatandaşlara gidiyor. Vatandaşlarımız alacakları Reşat altının Darphane tarafından basıldığından emin olsun. Piyasada sahteciliği çok yaygın. Cep telefonundan yüksek çözünürlükteki kamerayla fotoğrafını çekip veya büyüterek bahsettiğim 2022 yazısının görebilecekler. Orijinalinde bu rakamlar yok. Bu, bizim bastığımız altınlarla ilgili bir güvenlik ögesidir. Güvenlik ögelerimizi önlem olarak her yıl değiştireceğiz."

Şahin, Reşat altının piyasada değerine ilişkin soru üzerine, "Şu anda 6 bin 400-6 bin 450 TL aralığında ancak gün içerisinde değişiyor biliyorsunuz. Alım-satım fiyatı arasında şu anda 70-80 liralık fark bulunuyor." şeklinde konuştu

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