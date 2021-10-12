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107 TL'ye ailece sağlık hizmeti! Durumu olmayana devletten dev destek

12.10.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal güvencesi olmayan kişiler, sağlık hizmetinden yararlanmak için SGK’ya 107 TL ödeme yapması gerekiyor. Ancak gelir tespiti yapılmış kişilerin yeterli durumu olmadığında ise bu ücreti devlet karşılıyor.

107 TL'ye ailece sağlık hizmeti! Durumu olmayana devletten dev destek

Devlet, vatandaşlara pek çok destek sağlamaktadır. Bu desteklerden biri de SGK’sı olmayanlara, yeterli geliri bulunmayanlara prim desteğidir. Ayda 107 TL prim desteği sağlanırken, SGK’lı olmasanız da sağlık hizmetinden yararlanabiliyorsunuz. İşte Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bilinmeyenler…

KİŞİ BAŞI GELİRE GÖRE DEVLET PRİMLERİ ÖDÜYOR

SGK’ya kayıtlı işçilerin, primleri işveren tarafından ödenirken, sigortalı olarak çalışmayan kişiler Genel Sağlık Sigortası için 107 TL ödeme yapması gerekiyor. Bu noktada eğer geliriniz düşükse, primlerin ödemesi devlet tarafından gerçekleştiriliyor.

Sosyal güvencesi bulunmayan kişiler 107,33 lira prim karşılığı ailece GSS kapsamına alınırken, gelir testi için başvuruda bulunan ve hane içerisinde kişi başı geliri 1192 TL'nin altında olduğu tespit edilenlerin primini ise devlet ödüyor.

18 YAŞIN ALTINDAKILERİN SİGORTASINI DEVLET KARŞILIYOR

Çocuklar ve gençler konusunda ise; 18 yaş altı tüm genç ve çocuklar da Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor. Gençlerin mezun olmalarının ardından 2 sene boyunca sağlık primlerini devlet karşılamayı sürdürüyor. Lise mezunu vatandaşların yaş sınırı 20 iken, üniversite mezunlarının ise 25.

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan kişiler sene sonuna kadar sağlıktan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. Ülkemizde vatandaşlara 2 bin 400'den fazla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet verilmeye devam edilirken, 9 bin ilaç da ödeme listesinde bulunuyor.

MUTLAKA GELİR TESTİ YAPTIRIN

Aylık gelirleri asgari ücretin üçte birini (bugün için 1.192,50 lira) aşıyorsa, asgari ücretin yüzde 3'ü kadar (bugün için 107.33 lira) genel sağlık sigortası (GSS) primi ödemek zorundalar. Aşmıyor ise primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Aylık gelirlerinin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit ediliyor. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Gelir testi yaptırmayınca da her ay, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS primi hesabına borç yazılıyor. Bu nedenle de GSS prim borcu birikiyor.

7256 sayılı borç yapılandırma yasası, gelir testine girmemiş GSS'lilere gelir testine başvurup, GSS primlerinin gelir testi sonucuna göre belirlenmesi fırsatı sunuyor.

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