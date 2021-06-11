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1099 TL'lik borç 85 TL'ye iniyor! 9 Haziran 2021'de Resmî Gazete'de yayımlandı

11.06.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sahiplerini ilgilendiren borç yapılandırmasıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Araç muayenesini 5 sene geciktiren bir otomobil sahibinin 372,88 TL’lik muayene ücreti için alınması gereken bin 99 TL’lik bedelin 85 TL’ye kadar ineceği belirtiliyor.

1099 TL'lik borç 85 TL'ye iniyor! 9 Haziran 2021'de Resmî Gazete'de yayımlandı

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa ile birlikte birçok otomobil sahibinin beklediği haber geldi. Özellikle muayenesini 5 sene geciktirmesinden dolayı 327,88 TL’lik muayene ücreti için alınması gerekilen bin 99 TL’lik bedelin 85 TL’ye indirilmesi, araç sahiplerini sevindirdi.

’ 9 Haziran 2021’de ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konuldu. Söz konusu kanun, birçok kamu alacağının dışında, otomobil sahiplerinin gecikmiş muayenelerinden kaynaklanan cezaları da içine alıyor.

1099 TL'lik borç 85 TL'ye iniyor! 9 Haziran 2021'de Resmî Gazete'de yayımlandıı

İNDİRİMLER AÇIKLANDI

Konuyla ilgili tebliğ taslağında örneklere de yer verildi. Normal muayene zamanı 26 Ağustos 2016 yılında son bulan (A) sınıfı bir araç sahibi, yapılandırmadan faydalanması durumunda, 15 Ekim 2021 tarihinde muayeneye geldiğinde, araç muayene ücretiyle berber ödemesi gereken yüzde 5’lik fazla yerine, Yİ-ÜFE ile hesaplanan tutarı ödemiş olacak. Buna göre, 372.88 Türk liralık ücret için bin 99 TL yüzde 5 gecikme yerine 85 TL’lik ek bedel alınacak.

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