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11 bin 759 TL olacak mı? Asgari ücret yükseliyor mu? Bakan Bilgin'den deprem bölgesi için önemli açıklama 'Son aşamaya getirdik'

16.03.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde asgari ücret 11 bin 759 TL'ye yükselecek mi? Daha önce deprem bölgesi için asgari ücrete dair gündeme getirilen çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, deprem bölgesindeki iş gücü kaybının önlenmesi için işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi yönündeki çalışmayı son aşamaya getirdiklerini söyledi.

11 bin 759 TL olacak mı? Asgari ücret yükseliyor mu? Bakan Bilgin'den deprem bölgesi için önemli açıklama 'Son aşamaya getirdik'

Deprem bölgesinde asgari ücrete yönelik çalışmalara ilişkin Bakan Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. İşveren sigorta priminin doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi konusunu dile getiren Bakan Bilgin, bu çalışmada son aşamaya gelindiğini duyurdu. İşte detaylar...

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Malatya'daki temasları kapsamında 1. OSB'de bir cam fabrikasında sanayicilerle buluşan Bakan Bilgin, burada sanayicilerin, üretimin artırılmasına ve işçilerin durumuna yönelik taleplerini dinledi.

Bakan Bilgin, yaptığı konuşmada, depremlerin sanayi kuruluşlarına da tahribat verdiğini, yeni sorunların ortaya çıktığını, depremin acılarını hafifletmenin yolunun ise dayanışmadan geçtiğini söyledi.

"İŞVERENİN VERDİĞİ PAYIN İŞÇİ MAAŞINA EKLENMESİ..."

Üretimin başlamasının hayatı da normalleştireceğini söyleyen Bilgin, şöyle konuştu:

"İlk aşamadaki sorun, iş gücü kaybı. Yani çalışan insanların, iş gücümüzün başka şehirlere gitmesi ve üretimin ihtiyaç duyduğu emeği organize edememesi. Bu konuda bizim zaten bir hazırlığımız var, onu çeşitli vesilelerle duyurdum. Çalışanlarınızın aldığı asgari ücretin üstünde onlara bir destek vermek. Bu, işveren sigorta priminin doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi. Bu çalışmamızı son aşamaya getirdik. İlgili kuruluşlarla, Maliyeyle, diğer kurumlarla bitirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneğinin de devreye sokulduğuna değinen Bilgin, bunun iş organize etme kabiliyetinin ve bölgeden emeğin uzaklaşmasının önüne geçilmesinde katkısının bulunduğunu dile getirdi.

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EYT VE KIDEM TAZMİNATI

Bakan Bilgin, EYT'den dolayı emekli olan işçilerin tekrar çalışmasının önünü açtıklarını, kıdem tazminatları için de önemli destekler verildiğini kaydetti.

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Bilgin, şunları kaydetti:

"Sanayiden gelen, gelecek her türlü talebi bizim yasal mevzuatımızın sınırları içerisinde karşılamaya hazırız. Sanayi harekete geçmeden Türkiye harekete geçemez. Türkiye sanayi ile büyüyor. Son açıklanan sanayi rakamları da büyümenin devam ettiğini ve sanayiye dayalı büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Bizim iki çıkış yolumuz var; biri sanayinin büyümesi. Ekonomiyi sürükleyecek, diğer sektörleri sürükleyecek bir etki yaratması. İkinci yolumuz da ihracat. Hadi üçüncüsünden bahsedeyim. O da turizm. Bu iki şey olmadan turizm tek başına sorunları çözemez. Bunun için işbirliği yaparak, dayanışma içerisinde depremin sorunları da dahil bütün sorunları çözeceğimizi belirtmek isterim." (AA)

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