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11 bin TL ödeyecekler! Komşusu olan herkesi ilgilendiriyor 'Herkes ödemek istemez'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.12.2024 23:46
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Türkiye'de pek çok kişi apartmanlarda yaşıyor ve apartman içerisinde çok sayıda komşusu oluyor. Komşularla birlikte yaşamanın da bazı uyulması gereken kuralları var. Genellikle komşular arasındaki en sık yaşanan tartışma nedeni de gürültü oluyor. Yeni yılla beraber gürültü yapıp komşusunu rahatsız eden 11 bin TL ceza ödeyecek. İşte yeni yılla beraber artacak o cezalar...

11 bin TL ödeyecekler! Komşusu olan herkesi ilgilendiriyor 'Herkes ödemek istemez'

Türkiye'de birçok kişi apartmanlarda yaşıyor. Dolayısıyla evleri değil ama aynı çatıyı paylaşıyor. Bunun da belli kuralları var. Başlıca kural ise komşuların haklarına saygı göstermek. Bu konu zaman zaman komşular arasında tartışma nedeni oluyor. En çok şikayet edilen konu ise gürültü ve bununla ilgili bir yasa ve cezası da var. Yeni yılla beraber gürültü yapıp komşusunu rahatsız edenin ödeyeceği ceza 11 bin TL'ye yükseldi.

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ATV Haber'de yer alan habere göre; aynı çatı altında yaşamanın kuralları olduğu gibi o kurallara uymamanın cezası da var. Komşuyu rahatsız etmemek bu kuralların başında geliyor. Gürültücü komşular yeni yılda 11 bin 35 TL ceza ödemek zorunda kalacak.

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Cezanın caydırıcı olup olmayacağıyla ilgili mikrofon uzatılan bir vatandaş "Olabilir tabii... 11 bin lira az para değil, herkes ödemek istemez" yorumunu yaptı.

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Avukat Mustafa Zafer, "Polise ya da zabıtaya yapılacak şikayetten sonra gürültünün idare tarafından tespit edilmesi halinde konutlarda gürültü yapan komşuya 11 bin 35 lira ceza kesilebilecek" dedi.

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Ulaşım araçlarında gürültünün cezası da arttı. Çevreyi rahatsız etmenin bedeli 33 bin 306 lira. Araçla giderken rastgele çöp atma devri de kapanıyor. Yere çöp atan da 6 bin 923 lira ödeyecek.

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Çevre kirliliği söz konusu olduğunda apartmanlar için belirlenen ceza ise 33 bin 326 lira olarak belirlendi. Su kaynaklarına atık boşaltan 1 milyon 337 bin 445 lira, kanuna aykırı anız yakan da her dekar için 556 lira ceza ödeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza komşu
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