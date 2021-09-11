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11 Eylül Altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar? Altın düşüşte!

11.09.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 11 Eylül Cumartesi sabahına düşüşle başladı. Yatırımcısının yakından takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları, son günlerdeki yükselişinin aksine düşüşe geçti. İşte 11 Eylül gram, çeyrek, ve yarım altın fiyatları…

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 11 Eylül Cumartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 488,55 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.169,44 liradan işlem görüyor. İşte, 11 Eylül 2021 canlı altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

484,54 Türk lirası

488,55 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

777,47 Türk lirası

794,79 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATI

Bin 550,08 Türk lirası

Bin 589,58 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3 bin 109,88 Türk lirası

3 bin 169,44 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATI

3 bin 202,41 Türk lirası

3 bin 283,14 Türk lirası

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

485,92 Türk lirası

486,11 Türk lirası

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Bin 787,28 Türk lirası

Bin 787,89 Türk lirası

Altının menzile bağlı kalmasını beklediğini ifade eden Equiti Capital piyasa analisti David Madden, rekor değerlemelerde hisse senedi piyasalarıyla yükselen piyasa belirsizliğinin sarı metal için güvenli liman teklifini muhafaza edeceğini kaydetti. Yakın vadede daha fazla ivme gördüğünden altın için de düşüş eğiliminde olduğunu ifade eden Bannockburn Global Forex’in genel müdürü Marc Chandler, artan enflasyonun faiz oranlarını yükselttiğini ve bunun ABD dolarını desteklediğini de aktardı.

Fakat bazı analistler henüz altından vazgeçmiyor. Enflasyon artarken değerli metal ile ilgili iyimser olduğunu söyleyen Forexlive.com baş döviz stratejisti Adam Button, fiyat hareketinin endişe verici olduğuna işaret ederek, küresel arz darboğazlarının süresi ve Çin’in ‘ortak refah’ baskısının bunda etkili olduğunu belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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