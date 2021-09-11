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11 Eylül dolar ve euro fiyatları! Döviz kurları sakin seyrediyor

11.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar 11 Eylül 2021 Cumartesi günene yatay seyirle başladı. Euro da dünkü kapanışına yakın seviyelerde işlemlerini sürdürüyor. Perşembe günü, 8,52 TL seviyesine kadar yükselmesinin ardından gerileyen, günü bir önceki kapanışa yakın seviyelerde hareket ediyor.

11 Eylül dolar ve euro fiyatları! Döviz kurları sakin seyrediyor

Dolar, yeni güne yatay seyirle başlamasının arkasından önceki kapanışa paralel seviyede işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro da perşembe gününe göre azalışla 10,01 TL’den, sterlin de 11,72 TL'den satılıyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar 11 Eylül 2021 Cumartesi gününe 8,47 TL'den güne başlarken, euro ise 10,01 TL'den alıcı buluyor. İngiliz sterlini ise 11,72 TL'den işlemlerini sürdürüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının endişe edildiği kadar şahin olmamasının ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazandığını ifade etti.

Dün, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırdığını vurgulayan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da yakından takip edildiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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