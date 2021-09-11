11 Eylül dolar ve euro fiyatları! Döviz kurları sakin seyrediyor

Dolar, yeni güne yatay seyirle başlamasının arkasından önceki kapanışa paralel seviyede işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro da perşembe gününe göre azalışla 10,01 TL’den, sterlin de 11,72 TL'den satılıyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar 11 Eylül 2021 Cumartesi gününe 8,47 TL'den güne başlarken, euro ise 10,01 TL'den alıcı buluyor. İngiliz sterlini ise 11,72 TL'den işlemlerini sürdürüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının endişe edildiği kadar şahin olmamasının ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazandığını ifade etti.

Dün, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırdığını vurgulayan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da yakından takip edildiğini kaydetti.



