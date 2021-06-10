11 Haziran BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM'de bu hafta elektrikli katlanır bisiklet indirimde!

BİM 11 Haziran aktüel ürünler listesini yayınladı. Her yaştan herkese hitap eden birbirinden çeşitli ürünü piyasadaki fiyatının altına bulabilmek mümkün. Bu haftaki en dikkat çekici aktüel ürün ise elektrikli katlanır bisiklet. Çocuklarınıza hâlâ karne hediyesi almadıysanız, o çok istediği bisikleti uygun fiyata alabilirsiniz.

11 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

İlk dikkatimizi çeken ürün elektrikli katlanır bisiklet oluyor. 11 Haziran’da satışa sunulacak olan elektrikli katlanır bisiklet 12 iş günü içerisinde teslim edilebilecek. Bisikletin fiyatı ise 2 bin 999 TL.

Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet özellikleri ise şöyle:

• Ayarlanabilir alüminyum gidon yüksekliği

• Shimano 6 vites (vites kolu, arka artırıcı, 6’lı ruble)

• Taşınabilir Batarya

• Ön ve arka mekanik disk fren

• Led ön far

• LCD gösterge

• 36V 8.8Ah A Sınıfı Hücreli Li-ION Batarya

• 36V 250W Güçlü ve Verimli BLDC Motor

• 25 km/h Maksimum Hız

Elektrikli bisiklet bütçemi aşıyor derseniz, Rookie markalı 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet de listede yer alıyor. Onun fiyatı ise 599 TL.

Diğer ürünlere bakıldığında özellikle otobüste, spor yaparken, yürüyüş esnasında kablolu kulaklık dert oluyor diyenlere bu hafta polosmart markalı kablosuz kulak içi kulaklık 79.90’dan satışa sunuluyor.