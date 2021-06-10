11 Haziran BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM'de bu hafta elektrikli katlanır bisiklet indirimde!

BİM 11 Haziran aktüel ürünler listesini yayınladı. Her yaştan herkese hitap eden birbirinden çeşitli ürünü piyasadaki fiyatının altına bulabilmek mümkün. Bu haftaki en dikkat çekici aktüel ürün ise elektrikli katlanır bisiklet. Çocuklarınıza hâlâ karne hediyesi almadıysanız, o çok istediği bisikleti uygun fiyata alabilirsiniz.
İlk dikkatimizi çeken ürün elektrikli katlanır bisiklet oluyor. 11 Haziran’da satışa sunulacak olan elektrikli katlanır bisiklet 12 iş günü içerisinde teslim edilebilecek. Bisikletin fiyatı ise 2 bin 999 TL.
• Ayarlanabilir alüminyum gidon yüksekliği
• Shimano 6 vites (vites kolu, arka artırıcı, 6’lı ruble)
• Taşınabilir Batarya
• Ön ve arka mekanik disk fren
• Led ön far
• LCD gösterge
• 36V 8.8Ah A Sınıfı Hücreli Li-ION Batarya
• 36V 250W Güçlü ve Verimli BLDC Motor
• 25 km/h Maksimum Hız
Elektrikli bisiklet bütçemi aşıyor derseniz, Rookie markalı 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet de listede yer alıyor. Onun fiyatı ise 599 TL.
Diğer ürünlere bakıldığında özellikle otobüste, spor yaparken, yürüyüş esnasında kablolu kulaklık dert oluyor diyenlere bu hafta polosmart markalı kablosuz kulak içi kulaklık 79.90’dan satışa sunuluyor.
Yaz geldi malum. Araçlarınızın içinin alev alev yanmasını istemiyorsanız bu hafta BİM aktüel ürünler arasında güneşlik de bulunuyor. Oto Güneşlik 12 lira 50 kuruş.
BİM bu hafta otomobil sahiplerini de unutmamış. Arabasını temiz tutmak isteyenler 49.90 TL olan Hasır Oto Minderini 11 Haziran’da alabilir.
Temizlik araçlarından ise deterjan hazneli basınçlı su tabancası 29.90 TL.
Poverbank 49.90
Dikiz aynası telefon tutucu 19.90
2’li çakmak girişli USB çoğaltıcı 39.90
10’lu cam suyu tableti 14,90
Oto halı paspas seti 39.90
Fakir buharlı ütü 199.00.
4 bölmeli çok amaçlı dolap 219.00
İki katlı saklama kabı 17.50
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