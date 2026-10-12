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11 kişinin öldüğü kazada tur şirketi suçu sürücüye attı: “Bireysel hata”

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Şevket Taner Şahin

Manisa Akhisar'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından tur şirketi sorumluluğu reddetti. Şirket kazadaki tüm suçu sürücüye atarak “Yalnızca ulaşım hizmeti verdik, kaza bireysel hatadan kaynaklandı” açıklamasıyla tepki çekti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci kazanın ardından tur şirketinden gelen açıklama tartışma yarattı. Otoyolda geri manevra yapan tur otobüsüne çekicinin çarpmasıyla yaşanan facianın ardından yazılı açıklama yapan My World Turizm, organizasyonun kendilerine ait olmadığını savunarak yalnızca ulaşım hizmeti verdiklerini belirtti. Şirketin kazayı “tamamen bireysel bir hata” olarak nitelendirmesi ve sorumluluğu sürücüye yüklemesi ise tepki çeken açıklamanın en dikkat çekici noktası oldu.

OTOYOLDA GERİ GERİ GİTMİŞTİ

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar Gişeleri mevkiinde dün felaketle sonuçlanan bir kaza meydana geldi. Denizli'nin Pamukkale ilçesine kaplıca turuna gittiği öğrenilen M.A. yönetimindeki tur otobüsü, gişeler kaçırılınca otoyolda geri manevra yapmaya başladı. O sırada arkadan gelen H.K. idaresindeki çekici, duramayarak otobüse şiddetle çarptı.

11 kişinin öldüğü kazada tur şirketi suçu sürücüye attı: “Bireysel hata” 1

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlardaki 11 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 27 kişi ise yaralandı.

SÜRÜCÜ TABURCU OLDU, JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Faciada yaşamını yitiren 11 vatandaşın kimlikleri tespit edilirken, yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Kazayı hafif yaralarla atlatan tur otobüsü sürücüsü M.A., Akhisar'daki özel bir hastanede tamamlanan tedavisinin hemen ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise felaketin otoyolda yapılan tehlikeli geri manevra nedeniyle gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

11 kişinin öldüğü kazada tur şirketi suçu sürücüye attı: “Bireysel hata” 2

İŞTE HAYATINI KAYBEDEN 11 KİŞİNİN KİMLİKLERİ

Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetti.

TUR ŞİRKETİNDEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA: SORUMLULUK BİZDE DEĞİL

Yaşanan katliam gibi kazanın ardından tur organizasyonunu üstlenen My World Turizm firmasından yazılı bir açıklama geldi. Yaşamını yitirenlere rahmet dileyen şirket, kazadaki kurumsal sorumluluğu reddederek suçu tamamen araç sürücüsüne yükledi.

Şirket tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu tur organizasyonu firmamıza ait değildir. Araç, diğer departmanımız olan Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalışmakta olup ilgili organizasyonda yalnızca ulaşım hizmeti verilmiştir. Araç ve şoför, kaza öncesindeki 5 gün boyunca istirahat halinde bulunmuştur. Kazanın tamamen bireysel bir hatadan kaynaklandığını düşünüyoruz. İlgili tüm bilgi ve belgeler devletimizin adli birimlerine teslim edilmiştir."

Kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı adli soruşturma devam ediyor.
11 kişinin öldüğü kazada tur şirketi suçu sürücüye attı: “Bireysel hata” 3

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Akhisar Tır açıklama kaza otobüs şirket tur
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