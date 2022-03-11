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11 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 11 Mart 2022 Cuma

11.03.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları ve kripto para piyasalarında son dakika gelişmeleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kripto para birimlerinde son durum Rusya - Ukrayna savaşının 16. gününde de merak konusu oldu. Peki 11 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 11 Mart 2022 Cuma kripto paralarda son durum...

11 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 11 Mart 2022 Cuma

11 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşının 16. gününde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda 11 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 11 Mart 2022 Cuma kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin'in 11 Mart Cuma günü yüzde 3,47 değer kaybetti.

Bitcoin'in alış fiyatı: 38.613,01 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 38.613,00 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 574.561,59 TL

Bitcoin satış fiyatı: 574.561,44 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 11 Mart Cuma günü yüzde 2,86 değer kaybetti.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.546,8700 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.546,8600 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum alış fiyat: 37.897,4256 TL

Ethereum satış fiyatı: 37.897,2768 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in 11 Mart Cuma günü yüzde 1,45 değer kaybetti.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1155 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1154 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı: 1,7186 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,7172 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple'ın 11 Mart Cuma günü yüzde 1,39 değer kaybetti.

Ripple alış fiyatı: 0,7361 Dolar

Ripple satış fiyatı: 0,7360 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,9532 TL

Ripple satış fiyatı; 10,9517 TL

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bitcoin Rusya Ukrayna Ethereum Kripto para Dogecoin
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