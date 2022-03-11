11 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 11 Mart 2022 Cuma

11 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşının 16. gününde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda 11 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 11 Mart 2022 Cuma kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.
Bitcoin'in 11 Mart Cuma günü yüzde 3,47 değer kaybetti.
Bitcoin'in alış fiyatı: 38.613,01 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 38.613,00 Dolar
Bitcoin alış fiyat: 574.561,59 TL
Bitcoin satış fiyatı: 574.561,44 TL
Ethereum'un 11 Mart Cuma günü yüzde 2,86 değer kaybetti.
Ethereum bugün satış fiyatı; 2.546,8700 Dolar
Ethereum bugün alış fiyat; 2.546,8600 Dolar
Ethereum alış fiyat: 37.897,4256 TL
Ethereum satış fiyatı: 37.897,2768 TL
Dogecoin'in 11 Mart Cuma günü yüzde 1,45 değer kaybetti.
Dogecoin satış fiyatı; 0,1155 Dolar
Dogecoin alış fiyatı; 0,1154 Dolar
Dogecoin alış fiyatı: 1,7186 TL
Dogecoin satış fiyatı: 1,7172 TL
Ripple'ın 11 Mart Cuma günü yüzde 1,39 değer kaybetti.
Ripple alış fiyatı: 0,7361 Dolar
Ripple satış fiyatı: 0,7360 Dolar
Ripple alış fiyatı; 10,9532 TL
Ripple satış fiyatı; 10,9517 TL
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